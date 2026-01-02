Domenica 4 gennaio ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma

Domenica 4 gennaio, prima domenica del mese, Roma riapre le porte della cultura a ingresso gratuito: musei civici di Roma Capitale e alcune aree archeologiche saranno visitabili senza biglietto. Un appuntamento atteso da residenti e visitatori, che consente di vivere collezioni permanenti, mostre temporanee e luoghi simbolo della città, con un calendario di aperture che copre centro storico, Celio, Campidoglio e grandi complessi museali.

Domenica 4 gennaio gratis ai musei civici di Roma: l’iniziativa di Roma Capitale

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e conferma una formula semplice: accesso libero nelle sedi del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche selezionate. L’obiettivo è rendere più facile l’avvicinamento al patrimonio cittadino, offrendo una giornata ideale anche per chi vuole rientrare in museo dopo anni o portare in visita bambini e ragazzi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Domenica 4 gennaio musei civici gratis: le visite guidate a Palazzo Senatorio

Confermate anche nel nuovo anno le visite guidate a Palazzo Senatorio in Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143. Il percorso, accompagnato da guide esperte, parte dall’ingresso di Sisto IV vicino alla colonna con la scultura della Lupa (via di S. Pietro in Carcere), prosegue con i resti del Tempio di Veiove e attraversa alcuni ambienti rappresentativi dell’amministrazione capitolina, con uscita verso le scale del Vignola.

Le visite sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria al numero 060608, in lingua italiana, in quattro turni da massimo 30 partecipanti: 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30. Durata circa 75 minuti.

Domenica 4 gennaio, le aree archeologiche aperte a ingresso libero

Il 4 gennaio prevede anche aperture straordinarie, sempre a ingresso libero, in alcuni spazi archeologici che raccontano la Roma antica in modo immediato e coinvolgente. Sarà visitabile il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio (10.00-16.00, ultimo ingresso 15.00; ingressi da Viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4). LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Aperti anche l’Area Sacra di Largo Argentina (9.30-16.00, via di San Nicola De’ Cesarini fronte civico 10), l’Area archeologica del Circo Massimo (9.30-16.00) e i Fori Imperiali (9.00-16.30, ingresso dalla Colonna Traiana), in una delle passeggiate più iconiche della Capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Domenica 4 gennaio, ecco i musei con ingresso gratuito

L’elenco delle sedi visitabili senza biglietto copre gran parte dell’offerta civica. Si potranno vedere i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca e Casino dei Principi) e il Museo Civico di Zoologia.

Restano inoltre comprese le esposizioni temporanee ospitate nelle sedi del Sistema Musei di Roma Capitale, a partire dai Musei Capitolini, che spesso concentrano l’interesse del pubblico con prestiti, focus e percorsi tematici.

Domenica 4 gennaio visitare i musei civici di Roma: perché conviene e come organizzarsi

Una domenica gratuita è anche un test pratico su come cambia la città quando la cultura diventa accessibile: più persone nei luoghi centrali, più famiglie, più giovani, più curiosi. Il consiglio è arrivare con un minimo di programmazione, soprattutto per le visite guidate in Campidoglio che richiedono prenotazione, e valutare orari compatibili con le chiusure pomeridiane delle aree archeologiche.

Per chi vuole costruire un itinerario “in un giorno”, la combinazione Celio–Largo Argentina–Fori Imperiali permette di unire archeologia e musei in poche fermate, con un impatto forte anche per chi conosce Roma da sempre.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su www.museiincomuneroma.it e sui canali social dei Musei in Comune e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.