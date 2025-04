Domenica 4 maggio Roma apre i suoi tesori: ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici

Domenica 4 maggio, la Capitale si prepara ad accogliere i visitatori con una nuova ed entusiasta iniziativa che permette di esplorare alcuni dei suoi luoghi di culto culturale e artistico senza il vincolo del biglietto. È la prima domenica del mese e come ormai consuetudine, Roma Capitale, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, offre l’opportunità di accedere gratuitamente a una vasta selezione di musei e siti archeologici di valore storico e artistico. Un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi nella storia millenaria della città, senza doversi preoccupare del costo d’ingresso.

Un viaggio nei luoghi simbolo dell’antica Roma

La città di Roma è un palinsesto di storia, arte e cultura, e con questa iniziativa, la Capitale apre le porte di alcuni dei suoi siti archeologici più suggestivi. Il Parco Archeologico del Celio, con il Museo della Forma Urbis, sarà accessibile dalle 7.00 alle 20.00, mentre l’Area Sacra di Largo Argentina, il Circo Massimo e i Fori Imperiali offriranno ai visitatori un’occasione unica di passeggiare nei luoghi che raccontano il potere, l’influenza e la grandezza dell’antica Roma. Non è solo una questione di vedere, ma di immergersi nella narrazione storica che queste rovine ci raccontano.

Un’esperienza che prende vita con il museo della Forma Urbis, un luogo che non è solo un museo ma un frammento vivo di Roma, con la sua mappa dell’Urbe antica, quasi a ricostruire l’immagine della città come se fosse ancora in piedi, palazzo dopo palazzo. L’ingresso gratuito a questi luoghi simbolici è anche un invito ad avvicinarsi alle tracce lasciate dalle diverse epoche storiche che hanno fatto di Roma la metropoli che conosciamo oggi.

I capolavori dei musei civici di Roma

Passando ai musei civici, la giornata del 4 maggio offre una panoramica incredibile sul patrimonio artistico della città. Ai Musei Capitolini, uno dei musei più prestigiosi al mondo, è possibile ammirare opere di Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino, ma non solo. L’esposizione dedicata a “Agrippa Iulius Caesar, l’erede ripudiato” ci permette di esplorare il mondo degli imperatori attraverso il ritratto di Agrippa Postumo, figlio di Augusto, una figura storica da sempre avvolta nel mistero e nelle speculazioni.

Un’altra mostra di grande valore, “I Colori dell’Antico” nei Musei Capitolini, esamina l’utilizzo dei marmi colorati, offrendo uno spunto sul continuo dialogo tra antico e contemporaneo, mentre nella Sala degli Arazzi si fa luce sulla storia di uno dei periodi più enigmatici della storia di Roma. Il grande Colosso di Costantino, che è stato ricostruito fedelmente nelle sue dimensioni originali, è un altro highlight che non può sfuggire a chi visita la capitale.

Mostre contemporanee: un’arte che racconta il presente

Il viaggio attraverso i musei romani non si limita ai capolavori del passato, ma abbraccia anche l’arte contemporanea, con un’attenzione particolare agli artisti che hanno segnato un’epoca. Alla Galleria d’Arte Moderna, ad esempio, la mostra “Omaggio a Carlo Levi” celebra l’amicizia tra il pittore e scrittore antifascista e Piero Martina, mettendo in luce il valore delle opere di Levi a cinquant’anni dalla sua morte. Nino Bertoletti, con la sua poliedrica carriera, trova spazio in un’altra interessante retrospettiva, che racconta il suo impegno nelle arti visive e nel collezionismo.

Nel Museo di Roma in Trastevere, l’esposizione “Frigidaire – Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo” rivive i momenti più innovativi e provocatori della rivista che ha attraversato arte, musica, politica e fumetto, segnando un punto di rottura nelle convenzioni artistiche dell’epoca. Un’altra mostra imperdibile al Museo di Roma in Trastevere è quella dedicata alla fotografia di Nicola Sansone, un viaggio visivo che abbraccia il fermento culturale del dopoguerra, con immagini che raccontano il mondo in bianco e nero degli anni ’50 e ’60.

Arte tessile e tradizioni culturali

Anche i più piccoli gioielli della Capitale non sono da meno, come dimostra la mostra “Niki Berlinguer. La signora degli arazzi” a Villa Torlonia. Un omaggio alla tessitrice e artista che ha tradotto la pittura in narrazioni tessili. La sua opera rappresenta un interessante incrocio tra arte tradizionale e contemporanea, dove il filo racconta storie profonde. Nella stessa sede, un’altra esposizione affronta il tema della Pysanka, l’arte millenaria dell’Ucraina che, attraverso la decorazione dell’uovo, simboleggia la rinascita e la fertilità. Un gesto artistico che lega una tradizione popolare a una dimensione universale di speranza e rinascita.

I musei che non chiudono mai

Oltre agli spazi speciali che si aprono con l’iniziativa della prima domenica del mese, Roma offre anche una selezione di musei abitualmente ad ingresso gratuito, dove è possibile immergersi in atmosfere uniche. Il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, la Casa del Bilotti, il Museo Pietro Canonica e molti altri continuano ad accogliere il pubblico con le loro collezioni permanenti, che raccontano la storia e la cultura della città da diverse angolazioni.

Roma non smette mai di sorprendere. La sua arte, la sua cultura, il suo patrimonio sono lì, a disposizione di tutti, per raccontare una città che è, e resterà, un simbolo di bellezza e di eternità. Un invito che si rinnova ogni prima domenica del mese, una finestra sulla storia che tutti possono aprire gratuitamente.

© Riproduzione riservata