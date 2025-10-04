Domenica 5 ottobre musei e aree archeologiche gratuite a Roma: ecco dove andare

Domenica 5 ottobre, come ogni prima domenica del mese, torna a Roma l’iniziativa che apre gratuitamente al pubblico i musei civici di Roma Capitale e numerosi siti archeologici della città. Un’occasione che negli anni si è consolidata come appuntamento fisso per romani e turisti, consentendo di scoprire collezioni permanenti, mostre temporanee e aree archeologiche senza alcun costo di ingresso.

Aree archeologiche visitabili senza biglietto

Tra i luoghi accessibili gratuitamente figurano alcuni dei siti più significativi della storia antica di Roma: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Parco Archeologico del Celio (7.00 – 20.00) con il Museo della Forma Urbis (10.00 – 19.00, ultimo ingresso 18.00; accessi da viale del Parco del Celio 20/22 e da Clivo di Scauro 4).

(7.00 – 20.00) con il (10.00 – 19.00, ultimo ingresso 18.00; accessi da viale del Parco del Celio 20/22 e da Clivo di Scauro 4). Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini, fronte civico 10; 9.30 – 19.00, ultimo ingresso 18.00).

(via di San Nicola De’ Cesarini, fronte civico 10; 9.30 – 19.00, ultimo ingresso 18.00). Area archeologica del Circo Massimo (9.30 – 19.00, ultimo ingresso 18.00).

(9.30 – 19.00, ultimo ingresso 18.00). Villa di Massenzio (via Appia Antica 153; 10.00 – 16.00, ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).

(via Appia Antica 153; 10.00 – 16.00, ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura). Fori Imperiali (ingresso da Colonna Traiana; 9.00 – 18.30, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

L’ingresso resta libero compatibilmente con la capienza. La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi attraverso il contact center 060608, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I Musei Civici coinvolti

I visitatori potranno accedere gratuitamente anche ai principali musei civici della Capitale:

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartini

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca, Casino dei Principi)

(Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca, Casino dei Principi) Museo Civico di Zoologia

La novità: visite guidate a Palazzo Senatorio

La prima domenica di ottobre porta con sé un’iniziativa aggiuntiva: le visite guidate a Palazzo Senatorio, cuore istituzionale del Comune di Roma. Con prenotazione obbligatoria al numero 060608, i partecipanti – suddivisi in gruppi di massimo 30 persone – saranno accompagnati da guide esperte alla scoperta delle sale più rappresentative dell’amministrazione capitolina.

Il percorso parte dall’ingresso di rappresentanza di Sisto IV, prosegue con la visione dei resti archeologici del Tempio di Veiove e attraversa ambienti di grande valore storico e simbolico, fino a concludersi con l’uscita sulle scale del Vignola. Le visite sono in lingua italiana, gratuite, con una durata di 75 minuti e partenze fissate alle 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Mostre e attività a pagamento

Restano invece a tariffazione ordinaria – con riduzioni previste per i possessori di Roma MIC Card – alcune esposizioni e attività in corso:

Amano Corpus Animae al Museo di Roma.

al Museo di Roma. George Hoyningen Huene. Art. Fashion. Cinema al Museo di Roma.

al Museo di Roma. Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia (Casino Nobile, via Nomentana 70).

(Casino Nobile, via Nomentana 70). Circo Maximo Experience, che propone una visita immersiva del Circo Massimo attraverso realtà aumentata e virtuale.

Un’iniziativa promossa da Roma Capitale

Il programma è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e rientra nelle politiche di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città. L’iniziativa non si limita a rendere accessibili i grandi musei, ma coinvolge anche luoghi meno noti, permettendo ai visitatori di esplorare parti di Roma spesso escluse dai percorsi turistici tradizionali.

Tutte le informazioni aggiornate, insieme ai dettagli sulle modalità di accesso e prenotazione, sono disponibili sul portale ufficiale museiincomuneroma.it e sui canali social del Sistema Musei di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.