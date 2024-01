Domenica In a tutta musica, oggi Biagio Antonacci superospite di Mara Venier

(Adnkronos) – Sarà una Domenica In a tutta musica quella di oggi 21 gennaio 2024 in onda dalle 14 su Rai 1. Lo show condotto da Mara Venier prosegue infatti il suo cammino di avvicinamento a Sanremo 2024 con il talk che ripercorre la storia del Festival. Protaginisti della puntata saranno Al Bano, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte e Scialpi che cantanti che torneranno a esibirsi con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo sul palco dell’Ariston. Ci sarà anche Marino Bartoletti con i suoi aneddoti da profondo conoscitore della storia del Festival. Superospite della puntata sarà poi Biagio Antonacci che oltre a presentare il nuovo album 'L’inizio', uscito il 12 gennaio e già in vetta alle classifiche, si esibirà con alcuni dei suo grandi successi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

