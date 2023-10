Domenica In, da Zucchero a Emma Marrone: chi sono gli ospiti di Mara Venier oggi

(Adnkronos) – Zucchero, Emma Marrone e Paola Turci sono tra gli ospiti della puntata di oggi, domenica 22 ottobre 2023, di Domenica In condotta da Mara Venier. Ci sarà anche l’attrice Miriam Leone in diretta dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia. In apertura di puntata un talk sulla prima puntata di ‘Ballando con le stelle’ che ha preso il via ieri, sabato 21 ottobre. In studio tre concorrenti della trasmissione condotta da Milly Carlucci: Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. Mentre in qualità di opinionisti ci saranno: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Simona Izzo ed Alberto Matano in collegamento telefonico. Zucchero, sarà presente in studio per presentare il docu-film ‘Zucchero Sugar Fornaciari’ realizzato da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano sulla sua carriera artistica e sulle sue importanti collaborazioni internazionali, come quella con Bono, Sting, Pavarotti, Paul Young e tanti altri. Emma Marrone, sarà protagonista di un’ampia intervista oltre a presentare il suo nuovo album ‘Souvenir’, uscito lo scorso 13 ottobre, per poi esibirsi in studio con due singoli già in vetta alle classifiche, 'Iniziamo dalla fine' e 'Mezzo Mondo'. Paola Turci, si racconterà tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi cantando una delle sua canzoni più conosciute al grande pubblico, 'Fatti bella per te', quinto classificato al ‘Festival di Sanremo’ nel 2017. L’attrice Miriam Leone, interverrà per presentare la serie tv ‘I Leoni di Sicilia’, per la regia di Paolo Genovese, in uscita il 25 ottobre. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

