Dominik Paris trionfa in Val Gardena

(Adnkronos) – Dominik Paris torna alla vittoria e fa sua la discesa della Val Gardena, valida per la Coppa del mondo di sci. L'azzurro ha messo alle spalle il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e lo statunitense Bryce Bennett. Il trionfo numero 22 della carriera nella discesa della Val Gardena consente a Paris di consolidare la terza posizione nella classifica dei vincitori all-time maschili in Coppa del mondo e all'Italia di salire a quota 193 successi. Irraggiungibile in cima alla classifica complessiva rimane Alberto Tomba, arrivato a 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante), seguito da Gustavo Thoeni con 24 trionfi (11 in gigante, 9 in slalom e 4 in combinata).

