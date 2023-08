Donald Trump, nuova incriminazione: “Interferenza nelle elezioni 2024”

(Adnkronos) –

Assalto a Capitol Hill, nuova incriminazione per Donald Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti, che punta alla Casa Bianca nelle elezioni presidenziali del 2024, è stato incriminato per quattro capi di imputazione, compresa la "cospirazione" ai danni degli Stati Uniti. Nell'atto di incriminazione sono citati anche altri sei co-imputati. Il tycoon ha anticipato sul suo social Truth il provvedimento legato all'inchiesta sui tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni 2020. "Ho sentito che il pazzo Jack Smith, per interferire con le elezioni presidenziali del 2024, procederà con un'altra falsa incriminazione del vostro presidente preferito, me", ha scritto Trump. Come riferisce la Nbc, inizialmente non è stato reso noto l'individuo coinvolto dall'atto secretato. Poco dopo, un portavoce dell'ex presidente ha confermato l'avvenuta incriminazione. Lo scorso 18 luglio, Trump aveva reso noto di aver ricevuto una lettera dallo 'special counsel': con la missiva, l'ex presidente era stato informato sull'inchiesta avviata da un grand jury in relazione all'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 e ai tentativi di sovvertire i risultati delle elezioni 2020 che hanno decretato la vittoria di Joe Biden. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata