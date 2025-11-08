Donazione di organi: il 40% dei cittadini nel Lazio dice ‘no’

Nel Lazio sta emergendo un dato sorprendente: il numero di persone che si oppongono alla donazione degli organi è in aumento. Nonostante l’importante lavoro dei centri trapianti e gli investimenti regionali, la resistenza culturale rappresenta ancora un ostacolo significativo. La situazione diventa ancor più critica se si considera che oltre 1.200 pazienti sono in attesa di ricevere un organo salvavita. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Aumento dei no alla donazione organi: una tendenza allarmante

Secondo il Dott. Mariano Feccia, direttore del Centro regionale trapianti del Lazio, le opposizioni stanno crescendo a un ritmo preoccupante. I dati indicano che la percentuale di chi rifiuta la donazione è salita dal 31,3% al 41,4% rispetto all'anno scorso. Un aumento che si riflette anche nei dati dell'anagrafe: oggi il 31% delle persone al rinnovo del documento di identità sceglie di non concedere il proprio consenso.

Impatto sulle liste d’attesa e sui trapianti

L'opposizione alla donazione non è priva di conseguenze. Nel solo Lazio ci sono 1.177 adulti e 37 bambini che sperano in un trapianto. Mentre lo scorso anno sono stati effettuati 325 trapianti, i numeri di quest'anno mostrano una leggera diminuzione con soli 272 interventi completati tra gennaio e ottobre.

L’importanza della sensibilizzazione

Monica Rocco, responsabile di Terapia Intensiva presso l’ospedale Sant’Andrea, sottolinea come la mancanza di consapevolezza e le decisioni prese frettolosamente quando si rinnova la carta d’identità possano durare fino a dieci anni, impedendo la disponibilità di organi compatibili per molti pazienti.

Un problema culturale da affrontare

Il vero ostacolo sembra essere più culturale che logistico. C’è bisogno di campagne informative adeguate per spiegare quanto fondamentale sia la donazione degli organi per salvare vite umane. Sia il volontariato che la comunità scientifico-sanitaria devono farsi avanti per chiarire che un organo può rappresentare l’unica terapia possibile per alcuni pazienti terminali.

Affrontare il problema delle opposizioni alla donazione degli organi richiede uno sforzo collettivo da parte delle istituzioni sanitarie e della società civile. Solo così si potranno diminuire i tempi di attesa per chi ha urgente bisogno di un trapianto. Con adeguate misure informative e sensibilizzazione sul tema, è possibile sperare in un’inversione della tendenza attuale.