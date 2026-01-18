“Donne col rossetto”, il libro che riporta i diritti delle donne al centro della democrazia

C’è un’immagine che vale più di un saggio: il giorno in cui le italiane conquistarono il voto, nel 1946, fu raccomandato loro di presentarsi ai seggi “senza rossetto”, per non macchiare la scheda. Un dettaglio all’apparenza minore, ma capace di fotografare una mentalità: perfino nel momento più alto della cittadinanza femminile, la libertà restava “sorvegliata”. Da questa ferita simbolica prende le mosse “Donne col rossetto” di Catia Liburdi, un percorso storico e normativo che ricostruisce la conquista dei diritti delle donne dal Settecento a oggi, con un obiettivo dichiarato: offrire consapevolezza alle giovani generazioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Donne col rossetto: dalla “dimenticanza” delle donne alla piena cittadinanza

Liburdi imposta il libro come un manuale narrativo, sorretto da documenti, leggi e contesti culturali. La prefazione di Valeria Fedeli insiste su un punto essenziale: conoscere la storia reale delle donne significa comprendere contraddizioni e discriminazioni che, in parte, continuano a plasmare le società contemporanee. Ed è qui che il testo trova la sua forza “pubblica”: non offre solo memoria, ma strumenti per leggere il presente con categorie concrete.

Donne col rossetto e le radici culturali dell’“inferiorità femminile”

Il libro non evita il nodo più scomodo: l'idea di inferiorità femminile è stata sostenuta nei secoli da voci autorevoli della filosofia, della religione e della cultura. L'autrice ripercorre il filo che va dall'antichità a una modernità ancora piena di stereotipi, mostrando come la disuguaglianza non sia un incidente della storia, ma spesso una costruzione "razionalizzata" e normalizzata. In questa parte, il testo diventa utile anche a scuola e nei percorsi di educazione civica: spiega da dove vengono certi automatismi sociali e linguistici, e perché resistono.

Donne col rossetto, le pioniere e l’Europa delle pari opportunità

Uno dei passaggi più coinvolgenti è l’incontro con le grandi figure fondative del pensiero dei diritti: Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft. Liburdi le colloca nel loro tempo e ne evidenzia l’attualità: istruzione, accesso alla vita pubblica, autonomia economica, rappresentanza. Da qui il libro allarga lo sguardo: dalla Costituzione italiana al percorso delle leggi sulle pari opportunità, fino alla cornice europea, dove la parità entra nei Trattati e nelle strategie comunitarie.

Donne col rossetto e il “soffitto di cristallo”: quando la parità resta promessa

La sezione su divario salariale e carriere è fra le più “politiche” del volume. Liburdi spiega il concetto di soffitto di cristallo e lo collega alla maternità come discriminante ancora operativa nelle organizzazioni e nei percorsi di avanzamento. Non mancano dati e riferimenti alle direttive europee, alle reti e ai programmi nati per misurare e correggere la sotto-rappresentanza. E soprattutto emerge una tesi chiara: senza politiche sociali e welfare adeguati, la parità formale rischia di non diventare mai parità sostanziale.

Donne col rossetto: un libro utile alla politica, non solo alle lettrici

Il testo si chiude con un’analisi della presenza femminile nelle istituzioni italiane (Parlamento, Regioni, Comuni) e con un’appendice-intervista che “porta a terra” i temi, collegandoli all’esperienza politica concreta. Il messaggio che resta è netto: la democrazia si misura anche da chi siede dove si decide e da quanto le politiche pubbliche tengono conto del lavoro di cura, della conciliazione, dei servizi e della libertà dal ricatto economico. È un libro che può parlare a studenti e docenti, ma anche ad amministratori locali e decisori: perché la parità non è una bandiera, è una struttura.