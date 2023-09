Donne del mondo a Roma, Gilberto Casciani: “Donna è Arte”

Al via giovedì 28 settembre la XXI Edizione di “Donne del mondo a Roma”, la manifestazione ideata dall’On. Gilberto Casciani nel lontano 2002, che quest’anno si svolgerà nella prestigiosa cornice dell’Ara Pacis di Roma – dalle 16 alle 19 con ingresso in Via di Ripetta – e avrà per tema il binomio Donne e Arte. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

21 anni di Donne del mondo a Roma

Nel corso di oltre venti anni, la kermesse ha raccontato l’evoluzione della figura della donna nella società, attraverso il vissuto delle tante protagoniste che vi hanno preso parte: dalle donne vittima di emarginazione e di violenza alle donne imprenditrici, uno spaccato della società letto al femminile, attraverso gli occhi di chi ha aiutato il Paese a crescere con la propria sofferenza, la propria opera e il proprio impegno.

“Donna è Arte è il filo conduttore di questa edizione – spiega Casciani – perché la donna è stata musa e fonte di ispirazione di tanti artisti e al contempo artista essa stessa: senza scomodare Artemisia Gentileschi, assurta nel tempo a paladina dei diritti delle donne e icona del femminismo, Tamara de Lempicka o Frida Khalo, tutte e tre ad un tempo pioniere ed esempi, se penso alla musica e all’arte di conseguenza, volgo immediatamente lo sguardo e tendo le orecchie alla voce unica e inimitabile di Mina”.

“Mina è Mina – prosegue Casciani – e l’evoluzione del nostro Belpaese è passata anche attraverso la musica leggera, ma la verità è che anche quelle meravigliose canzoni e quelle straordinarie artiste hanno contribuito alla crescita della consapevolezza collettiva e se oggi abbiamo donne dietro la macchina fotografica, dietro una cinepresa o sedute sulla poltrona di direttore generale o amministratore delegato, un po’ di merito va riconosciuto anche a loro”

“La strada da fare – conclude Casciani – è tanta: servono rispetto, inclusione sociale e programmi scolastici, questo è vero. Prima di tutto, però, serve un briciolo di umanità in più da parte di tutti, quello che cerchiamo di far emergere noi con le Donne del Mondo a Roma da oltre venti anni”.

21 edizioni equivalgono a più di 800 relatori da tutto il mondo, per lo più donne, tutti portatori di storie personali dai risvolti sociali, di cui la gran parte sono oggi cittadini italiani.

Una manifestazione che ha visto la partecipazione di 6.000 persone

Un titolo su tutti, quello dell’edizione 2010, racchiude al meglio il senso della manifestazione ideata da Casciani e organizzata dall’Associazione ASC Denal: “Donne protagoniste del risveglio sociale nel nuovo millennio”.

All’incontro parteciperanno: l’On. Marco Di Stefano, membro dell’Assemblea di Roma Capitale, Liliana Ocmin, dell’Agenzia ONU per il lavoro e le politiche sociali, Nazzareno Neri, Consigliere regionale del Lazio, Ilenia Pietracalvina, giornalista RAI, Andrea Rotondo, Presidente Confartigianato di Roma, oltre a venticinque testimonianze da parte di altrettante relatrici e relatori.

Donne del mondo a Roma

"Donna è Arte"

Giovedì 28 Settembre 2023 – ore 15:45

Complesso dell’Ara Pacis – Via di Ripetta

