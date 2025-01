Dopo la chiusura con Presta, smetto anche con loro | L’ultimo annuncio di Bonolis ha dell’incredibile, i fan sono basiti

L’ultimo annuncio di Paolo Bonolis lascia completamente sconvolti i fan, nessuno poteva immaginare la decisione del conduttore.

Quando si parla di grandi conduttori italiani che sono ormai un punto fermo per la televisione italiana non possiamo non menzionare lui, Paolo Bonolis.

Con la sua professionalità, talento e innata simpatia è riuscito a conquistare il cuore di milioni di italiani che da anni lo seguono in tutti i suoi programmi.

Nell’ultimo periodo però, è finito al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua separazione da sua moglie Sonia Bruganelli, notizia che è finita sulle prime pagine di molti giornali così come le dichiarazioni e rivelazioni della donna.

Il nuovo anno invece si è aperto con l’annuncio arrivato qualche giorno fa direttamente da Bonolis circa la chiusura dopo ben 35 anni con il manager Lucio Presta. Non è tardata la risposta di Presta che avrebbe accusato indirettamente la Bruganelli di essere il motivo della rottura professionale. Ma non solo. Un altro incredibile annuncio ha spiazzato tutti i fan.

Paolo Bonolis, dalla chiusura con Lucio Presta alle novità

Come anticipato, il noto conduttore con un post Instagram ha riferito di aver interrotto la sua collaborazione con l’agenzia di Lucio Presta. Da quel momento hanno preso il via una serie di domande su chi prenderà il posto e si occuperà di seguire Bonolis. Ma i dubbi che circolano in questi giorni sul web non riguardano solo questo.

Facendo un recap, sappiamo che tra poche settimane Paolo Bonolis tornerà tra poche settimane in video alla guida della nuova edizione di Avanti un altro al fianco del suo amico e collega Luca Laurenti. Ci sarebbe un’ altra importante novità che riguarda il presentatore di Canale 5 del tutto inaspettata.

La decisione inaspettata di Paolo Bonolis

Il futuro televisivo di Paolo Bonolis continua ad essere l’argomento principale di cui si parla settimane. E’ stata la sua ex moglie, durante l’intervista a Domenica In, che avrebbe risposto ad una domanda indiscreta riguardo il presunto cambio di rotta di Bonolis. Infatti, la donna avrebbe fatto intendere il presunto passaggio del conduttore a Rai, passaggio che sarebbe anche imminente. Altri invece non escludono il suo ritiro. In realtà, si segnala che forse nel suo futuro potrebbero non esserci particolari scossoni. Come riporta lanostratv.it, pare proprio che in base alle indiscrezioni raccolte dal portale televisivo Bubinoblog.it, il presentatore di Avanti un altro sia pronto a rinnovare il suo contratto con Mediaset per altri tre anni: “Il conduttore romano, con il suo amico di avventure inseparabile Luca Laurenti, resterà, per contratto, per altri tre anni a Mediaset…”.

Ora quindi si apre un nuovo interrogativo, se ciò fosse vero, Bonolis sarebbe pronto in futuro ad essere al timone di nuovi programmi sull’ammiraglia dell’Azienda Tv di Cologno Monzese? Nel frattempo, in attesa di scoprire che piega prenderà il futuro televisivo del presentatore, possiamo sicuramente escludere la possibilità di vedere Ciao Darwin su altre reti.