Dopo l’aggressione scatta l’arresto: ‘Mossa a sorpresa della Polizia’ | La reazione di Fedez

Un’altra vicenda inquietante sembra coinvolgere direttamente Fedez. Il rapper milanese è ormai sempre più al centro della cronaca nera

Non c’è pace per Fedez. O forse è più opportuno meglio dire che sia lui a non trovarla. Il noto rapper milanese, presenza fissa sulle copertine dei rotocalchi di cronaca rosa ai tempi del suo matrimonio con Chiara Ferragni, da qualche mese a questa parte fa spesso capolino sulle pagine di cronaca.

Una presenza sempre più continua che sta mettendo in serio imbarazzo anche la sua ex coniuge. Di Fedez si conoscevano le frequentazioni con alcuni esponenti di primo piano della curva sud dello stadio Meazza, il settore più caldo della tifoseria organizzata del Milan.

La novità di queste ultime ore, per molti aspetti clamorosa, riguarda l’inchiesta condotta da polizia e Guardia di Finanza che ha portato a prendere 19 misure cautelari nei confronti dei vertici delle tifoserie dei due club meneghini.

Tra i destinatari di tali provvedimenti proprio due persone molto vicine al rapper milanese. Si tratta di Christian Rosiello e di Islam Hagag, al secolo Alex Cologno. I due sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a violenze da stadio ed estorsioni.

Fedez, la mossa delle forze dell’ordine è spiazzante: tutti i dettagli

Nella mole delle tantissime intercettazioni raccolte dagli inquirenti figurano rapporti duraturi e continuati anche tra l’ex marito di Chiara Ferragni e l’ultras Luca Lucci, il vero ‘deus ex machina’ della curva milanista.

Questi aveva costituito insieme ai suoi omologhi della curva interista un’autentica rete criminale che era solita ricattare le due società, soprattutto in merito alla distribuzione dei biglietti per le partite. Se i club non esaudivano le loro richieste scattavano le rappresaglie, contestazioni a oltranza in primis.

Fedez, qual è il suo coinvolgimento: ora esce fuori la verità

Il coinvolgimento di Fedez, che per ora non risulta indagato, si esaurisce nella richiesta inoltrata a Luca Lucci in merito alla vendita di una bevanda da lui sponsorizzata all’interno del Meazza.

Per ora il rapper non ha voluto commentare questa vicenda e non ha rilasciato dichiarazioni. È doveroso ribadire come agli inquirenti non risulti che Fedez abbia commesso reati. Dunque, l’amicizia con i capi ultrà del Milan non ha prodotto alcun tipo di correità. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità, l’inchiesta potrebbe regalare nuoci colpi di scena.