    Pubblicato il

    Dopo Leoncavallo via al censimento sugli immobili occupati a Roma. A rischio CasaPound

    di Simone Fabi
    Il censimento del Viminale sugli stabili occupati è volto a identificare le famiglie più vulnerabili, soprattutto quelle con bambini, per trovare soluzioni abitative alternative
    CasaPound, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
    CasaPound, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

    Roma si distingue anche per il numero elevato di occupazioni abusive. Con ben 48 immobili occupati, la città guida questa particolare classifica italiana, superando di gran lunga altre regioni come la Lombardia con 25 e la Campania con 15. Le ragioni che spingono a queste occupazioni sono molteplici: dall’antagonismo politico alla pura necessità abitativa.

    Una Capitale di occupazioni: Focus su CasaPound e Spin Time

    Nella capitale, due edifici in particolare attirano l’attenzione delle autorità: CasaPound in via Napoleone III e Spin Time. Entrambi gli stabili, sebbene con origini e ideologie differenti, rappresentano un nodo centrale nel dibattito sulle occupazioni. Mentre il centro sociale di estrema destra CasaPound è sotto i riflettori da anni, Spin Time ha guadagnato notorietà grazie anche al supporto di personalità come il regista Ken Loach.

    L’Intervento del Viminale

    Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha messo in moto l’apparato statale per verificare chi realmente risieda in queste strutture. Il censimento è uno strumento volto a identificare le famiglie più vulnerabili, soprattutto quelle con bambini, al fine di trovare soluzioni abitative alternative. L’attenzione del Viminale si concentra sulla verifica del rispetto dei criteri di legalità, passo necessario prima di eventuali sgomberi.

    A complicare ulteriormente la situazione c’è il contesto politico. Recentemente, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha dichiarato che CasaPound non sarà sgomberata finché opererà entro i limiti della legalità. Gli stessi occupanti difendono la propria posizione sottolineando che l’immobile, pur essendo pubblico, è stato sottratto al degrado.

    Papa Francesco e il Cardinale Krajewski

    Anche quando le strutture mancano dei servizi essenziali come acqua e luce, le occupazioni trovano supporto inatteso. Un esempio emblematico è stato quello dello Spin Time, dove l’intervento del cardinale Krajewski, su incarico del Papa, ha permesso di riattivare l’elettricità pagando le bollette arretrate.

    Mentre il dibattito sugli sgomberi continua ad animare le cronache locali e nazionali, rimane aperta una domanda fondamentale: come gestire una situazione così complessa? Le forze dell’ordine vigilano affinché nuove occupazioni non emergano nel panorama urbano già intricato di Roma, seguendo direttive specifiche che mirano a prevenire altre situazioni irregolari.

    © Riproduzione riservata
     
    Occupazioni abusive

