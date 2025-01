Dopo Tina voglio anche te sul trono | A UeD un ritorno al passato: la De Filippi punta al 30% di share

Colpo di scena a Uomini e Donne. Una nuova tronista di eccezione dopo Tina Cipollari è pronta a scatenare l’entusiasmo degli spettatori

Questa edizione di Uomini e Donne sta collezionando degli indici di ascolto ascolti superiori alle aspettative. Per la soddisfazione dei vertici di Mediaset che ancora una volta si godono i successi ottenuti dal dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

L’autrice e presentatrice milanese sta offrendo un contributo determinante alla crescita dell’azienda di Cologno Monzese: i suoi programmi ormai ampiamente consolidati riscuotono sempre più il gradimento del pubblico.

Proprio Uomini e Donne rappresenta la nota più lieta, alla luce di una crescita che in pochi avevano pronosticato all’inizio della nuova stagione televisiva. E come si dice in gergo, per battere il ferro finché e caldo Maria De Filippi sta pensando al modo di rendere lo show ancora più intrigante.

Qualche giorno fa è uscita la notizia di un possibile e clamoroso ritorno sul trono over di Tina Cipollari. La storica opinionista e grande amica della De Filippi ha infatti manifestato il desiderio di trovare un nuovo compagno.

Uomini e Donne, una nuova tronista scuote lo show: ecco perché

Una volontà che Maria De Filippi ha detto e ribadito di voler assecondare. Del resto la conduttrice sa bene che con Tina Cipollari sul trono gli ascolti del programma, già più che buoni, sono destinati a crescere ancora.

Il ritorno tra le dame dell’attuale opinionista potrebbe però non essere l’unica novità sotto questo aspetto. Nelle ultime ore è spuntata infatti un’altra potenziale candidatura per il trono, una corteggiatrice che ha fatto parecchio discutere negli ultimi giorni.

Uomini e Donne, si cambia: arriva l’ex corteggiatrice più discussa

Stiamo parlando della bella Veronica Fedele che sta soffrendo parecchio per il comportamento, tutt’altro che corretto, avuto nei suoi confronti dall’ex tronista Michele Longobardi che è stato mandato via proprio qualche giorno fa.

Veronica ha ammesso ai microfoni del sito fanpage.it di stare attraversando un momento molto delicato e che se le venisse proposto di diventare una tronista prenderebbe seriamente in considerazione tale ipotesi. E questa opzione potrebbe materializzarsi già nei prossimi giorni. Maria De Filippi, decisa a stravincere la battaglia degli ascolti, starebbe infatti pensando di regalare al pubblico un altro colpo di scena. I telespettatori sarebbero ben lieti di averla nuovamente in studio. Staremo a vedere i prossimi colpi decisivi.