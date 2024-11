Dopo Uomini e Donne, il dramma: “Ho un tumore” | L’ex protagonista di Canale 5 lo annuncia senza filtri, fiumi di messaggi per lui

Sconcerto e dolore nello staff di Uomini e Donne. Uno degli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi ha svelato di avere il cancro

Sono ventinove anni che ‘Uomini e Donne‘, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, tiene incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. Il programma in cui dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori danno vita ad intrecci amorosi o presunti tali, è da tempo una delle quinte colonne di Mediaset.

Non si contano le donne e gli uomini che hanno attraversato il parterre più famoso e ambito d’Italia e che hanno lasciato un segno profondo. Per qualcuno il dating show ideato da ‘Queen Mary’ ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio, una leva per raggiungere il successo sul piccolo schermo.

Soffermandoci sui tronisti, in molti hanno catturato l’attenzione del grande pubblico, in particolare quello femminile. In molti casi si tratta di ragazzi aitanti e di bell’aspetto, animati da grande entusiasmo e da una smisurata voglia di vivere.

Uno di loro però appena qualche giorno fa ha scoperto di dover affrontare un grave problema di salute, una di quelle malattie che sconvolgono completamente la vita di tutti gli esseri umani. Parole come ‘tumore’ o cancro‘, del resto, rappresentano un incubo che nessuno mai vorrebbe vivere.

Uomini e Donne, la confessione spiazza tutti: la commozione corre sui social

Uno dei corteggiatori più apprezzati e conosciuti degli ultimi anni è senza dubbio Samuele Carniani, che nel 2022 fu scelto dalla bella tronista Roberta Giusti. La loro storia però non ha avuto esito e il bel Simone aveva iniziato una nuova relazione.

Sul suo profilo Instagram spiccavano gli scatti dell’ex tronista intento a coltivare le sue passioni, dalla palestra alla fidanzata Letizia fino ai momenti di assoluto relax. L’ultimo messaggio però ha fatto gelare il sangue a tutti i suoi followers.

Uomini e Donne, l’annuncio è una doccia gelata: da non credere

Samuele Carniani ha infatti annunciato di avere scoperto di convivere, da ben cinque anni, con un tumore all’apparato gastrointestinale. “Non me ne sono accorto prima perché non mi ha mai dato fastidio, era del tutto asintomatico“, la spiegazione fornita ai suoi followers.

Com’era inevitabile che fosse, la scoperta della malattia ha stravolto completamente la sua vita e ribaltato tutte le priorità: “L‘umore ti cambia in mezzo secondo, dall’essere felici e tranquilli vieni catapultato in un tunnel buio. Ma ne uscirò più forte“. Nel frattempo il suo profilo Instagram è stato inondato da messaggi di affetto e solidarietà. Un grande in bocca al lupo anche da noi.