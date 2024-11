Doppio richiamo del Ministero: salute a rischio per chi mangia questo prodotto | Riportalo subito al supermercato

Il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme: questo prodotto, in vendita nei supermercati italiani, non va assolutamente consumato.

Nelle scorse ore, attraverso i canali ministeriali ufficiali, è stato diffuso un comunicato che non lascia spazio a dubbi.

È scattata l’allerta alimentare e ora tutti coloro che lo avevano acquistato e già consumato sono preoccupatissimi per quello che potrebbe accadere.

Se anche tu lo hai messo nel carrello della spesa senza spere che fosse pericoloso non mangiarlo e gettalo via immediatamente se non vuoi rischiare problemi di salute.

Il Ministero della Salute ha voluto che venisse richiamato subito: ecco il nome dell’alimento in questione e il motivo del ritiro.

Ministero della Salute, il richiamo dal mercato del noto prodotto alimentare

Nelle scorse ore il Ministero della Salute, dopo accurati controlli, ha ritenuto di richiedere il ritiro immediato dal mercato di un noto prodotto italiano. Si tratta di un alimento di origine animale venduto in tantissimi punti vendita del Bel Paese. A quanto pare però il consumo potrebbe portare a infezioni del tratto gastrointestinale, dalle conseguenze anche gravi Il motivo del richiamo infatti, è stato il rischio microbiologico, legato alla possibile presenza di un batterio pericoloso per la salute umana.

Verifica se hai acquistato l’alimento in questione e, in particolar modo se le confezioni che hai messo nel carrello, senza sapere che si trattasse di un prodotto pericoloso, corrispondono proprio a quelle del lotto oggetto del richiamo. Se così fosse, ricorda di gettare immediatamente via l’alimento che hai acquistato.

Il prodotto ritirato per rischio microbiologico

Il motivo del richiamo da parte del Ministero della Salute, come abbiamo anticipato, è stato il sospetto rischio microbiologico, causato dalla possibile presenza di Listeria Monocytogenes. Il batterio Listeria Monocytogenes prolifera nelle acque e nel suolo e, purtroppo, può capitare che venga a contatto con carni crude, uova, pesce affumicato, latte, verdura e formaggi molli. Il batterio in questione ed è responsabile della listeriosi, un’infezione che può portare a batteriemia, meningite, encefalite, dermatite, infezione intrauterina e neonatale e endocardite.

L’allerta alimentare è scattata a seguito del doppio richiamo del 29 ottobre riguardante due prodotti del Salumificio Borgo Dora, prodotti nello stabilimento in corso Vercelli 279/A a Torino. Uno è il Salame Torinetto e l’altro invece è il Salame Mignon. Dunque verifica se hai in frigo uno dei due prodotti. Il lotto interessato è il 348304. Il prodotto è venduto in confezione da 200 grammi a pezzo, con scadenza 07-04-2025. Il Salame Mignon richiamato ha come data di scadenza il 08/04/2025.