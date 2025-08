Tentato omicidio a Nettuno: Accoltellato perché “non aveva pagato gli ultimi due mesi d’affitto”

Un diverbio trasformatosi in violenza

A Nettuno, località balneare in provincia di Roma che si affaccia sul Mar Tirreno, l'atmosfera tranquilla è stata sconvolta da un episodio di violenza che ha lasciato la comunità sbalordita. Un giovane di 29 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito il suo coinquilino con un bastone. Alla base del gesto estremo ci sarebbe un debito di affitto di 600 euro accumulato dalla vittima negli ultimi due mesi.

L’aggressione e le sue conseguenze

La scena si è svolta in un appartamento condiviso dai due uomini. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l'aggressore, preso da un raptus di rabbia, ha inferto ripetuti colpi al coinquilino di 37 anni. Quest'ultimo è stato subito trasportato all'ospedale Goretti, dove i medici hanno dovuto eseguire un intervento delicatissimo: l'asportazione di un rene. Le sue condizioni rimangono critiche.

La confessione dell’aggressore

Sotto il peso degli eventi, il 29enne marocchino ha confessato quasi immediatamente ai Carabinieri della compagnia di Anzio. "Non aveva pagato gli ultimi due mesi", avrebbe detto, giustificando in parte la violenza inaudita con cui si è accanito sulla vittima. Una dichiarazione fredda che non riesce comunque a spiegare appieno la drammaticità dei fatti.

Il contesto socio-economico

Questo tragico episodio getta una luce inquietante sulle difficoltà economiche che molti si trovano ad affrontare quotidianamente. In tempi in cui la crisi economica morde ancora molti aspetti della vita quotidiana, episodi come questo sollevano interrogativi sulla gestione delle tensioni legate alla convivenza e alle difficoltà finanziarie.

© Riproduzione riservata