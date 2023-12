Dramma in Spagna, tifoso muore allo stadio: sospesa Granada-Athletic Bilbao

(Adnkronos) – Dramma in Spagna: un tifoso è morto dopo aver accusato un malore mentre assisteva a Granada-Athletic Bilbao, match in programma oggi per la 16esima giornata della Liga. Dopo circa un quarto d'ora di gioco, sul risultato di 1-0 per l'Athletic, il portiere basco Unai Simon ha segnalato all'arbitro l'emergenza nella curva alle sue spalle: un tifoso ha accusato un malore, i soccorsi sono intervenuti e la partita è stata sospesa. I tentativi di rianimare lo spettatore, però, sono risultati vani. L'Athletic, dal proprio profilo X, ha annunciato la morte del tifoso. La gara è stata sospesa e non riprenderà oggi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata