Dramma Mediaset, ricovero immediato e fiumi di lacrime | Maria De Filippi incassa la triste notizia

Il noto volto di Mediaset è stato ricoverato al pronto soccorso dopo un malessere: quello che è successo ha lasciato tutti senza parole.

La fanbase, molto affezionata a lui, ha condiviso migliaia di messaggi ricchi di apprensione, e tutti si sono preoccupati per il suo stato di salute.

Le immagini hanno suscitato lo sconcerto da parte del pubblico che segue i programmi del palinsesto di Mediaset: ecco che cosa è accaduto nelle scorse ore all’ex protagonista del dating show Uomini e Donne.

Vediamo come sta adesso e il motivo dell’intervento da parte del personale sanitario che ha soccorso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Dramma Mediaset, ricovero d’urgenza per il concorrente del Grande Fratello Vip

Se avete seguito qualche puntata del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, allora forse saprete di chi si tratta. Il suo personaggio è diventato molto popolare attraverso il programma televisivo che mette in gioco i sentimenti e la conoscenza, negli studi televisivi, di uomini e donne alla ricerca dell’amore.

Lui è stato uno dei tronisti più gettonati e ha scelto di uscire dal programma insieme a Chiara Rabbi. La loro storia però purtroppo dopo poco è finita. La rottura tra i due ex voti di Uomini e Donne ha creato un polverone di polemiche, per via di presunti tradimenti e delle conseguenze dolorose che hanno fatto soffrire entrambi. Come forse ora avrete capito da soli, lui è Davide Donadei. Scopriamo che cosa è successo all’ex tronista.

Lo stato di salute del volto di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne due anni fa è stato anche ospite della casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Gli appassionati della trasmissione condotta da Alfonso Signorini certo ricorderanno la sua partecipazione al programma di Canale 5 e proprio loro, assieme ai tanti telespettatori che seguono i contenuti del palinsesto di Mediaset si sono affrettati a scrivere a Davide Donadei fiumi di messaggi di affetto e conforto per quello che è capitato nelle score ore. L’ex tronista è stato ricoverato dopo essere stato portato al pronto soccorso. Ha dato notizia lui stesso dell’episodio attraverso delle stories, pubblicate sul suo canale ufficiale di Instagram.

Il noto volto di Mediaset ha pubblicato una foto sul lettino dell’ospedale e ha annunciato di essere stato costretto ad annullare le sue serate e gli impegni professionali presi per i prossimi giorni. Poi ha spiegato che sono in corso ulteriori accertamenti medici ma non ha fornito altri dettagli specifici sul suo stato di salute. Dunque non resta che attendere, sperando possa tornare a stare bene prima possibile.