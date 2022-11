Dramma nella Capitale, violenta una ragazza e scatta un selfie

La tragedia risale allo scorso luglio, quando una ragazza è stata prima violentata nei pressi dei giardini di piazza Vittorio. Successivamente l’aggressore si è portato a casa un altro ricordo, un selfie dell’abuso. Una situazione inverosimile ma è successo per davvero.

La vicenda

La donna diretta verso casa, dopo una notte passata insieme agli amici, viene assalita da un 28enne di nazionalità tunisina che non ha perso l’occasione di abusare dello stato di ebbrezza della vittima. In quel momento è passata una signora con un cane che assistendo all’intera scena, non ha perso tempo ed è corsa in cerca di aiuto.

La donna si è imbattuta in una pattuglia di agenti della Polizia municipale. Seguendo la donna, hanno ritrovato il 28enne ancora vicino al corpo della vittima mentre scattava delle foto con il suo cellulare.

L’arresto

La Polizia locale, basita di fronte a quello spettacolo, ha subito ammanettato e arrestato lo stupratore con l’accusa di violenza sessuale. Sono giunti poi i soccorsi del 118 che hanno trasportato la giovane nell’ospedale più vicino per effettuare le cure del caso.

