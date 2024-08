Dramma nella casa reale: ‘La polizia è già intervenuta’ | Anche il Re distrutto dalla notizia

Immediato intervento della Polizia, che situazione tremenda: cos’è successo

Non sono anni facili quelli che sta vivendo la Royal Family inglese. A Kate Middleton, infatti, è stata diagnosticata una malattia che la sta mettendo a dura prova come donna e come madre, nonostante le cure tempestive e tutto l’impegno della Principessa nel combatterla. Anche a Re Carlo, inoltre, sono stati trovati dei problemi di salute seri, che preoccupano tutti.

La recente scomparsa della Regina Elisabetta, inoltre, ha lasciato un vuoto profondo nei cuori della famiglia e la lontananza di Harry, che vive in America con la moglie Meghan Markle e i due figli, complica ulteriormente le cose, anche e soprattutto a livello mediatico.

Ultimamente, poi, un’altra stangata è piombata sulle spalle della famiglia Reale: questa volta è stato necessario l’intervento della Polizia, ecco cos’è successo.

Allarme Famiglia Reale, c’è un arresto

Nelle ultime ore, sotto gli occhi di tutto il mondo c’è la famiglia Reale norvegese che, sebbene rispetto a quella inglese non attiri speso l’attenzione altrui, è comunque molto amata da tutti. Il figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, infatti, è stato arrestato per violenza: secondo le accuse ha aggredito una donna e, per questo motivo, è stato portato via dalla Polizia. Il giovane si chiama Marius Borg Hoiby ed è nato nel 1997 da una relazione che la principessa ha avuto prima del suo matrimonio con il principe ereditario Haakon, futuro re di Norvegia.

Il giovane è cresciuto con la mamma e con il principe, nonché con i figli che sua mamma ha poi avuto dal futuro re di Norvegia, il diciottenne Sverre Magnus e la ventenne Ingrid Alexandra. A differenza di questi ultimi due, principe e principessa, Marius Borg Hoiby non ha alcun ruolo pubblico.

L’arresto per violenza

Secondo quanto dichiarato dalla Polizia, gli agenti sarebbero stati chiamati dopo una lite avvenuta in un appartamento di Oslo in piena notte. Qui avrebbero trovato il giovane che, secondo le accuse, avrebbe causato lesioni personali e danni nei confronti di una vittima. La vittima è stata portata in ospedale e qui le è stata diagnosticata una commozione cerebrale.

Pare che il giovane sia ora in isolamento e che, dall’esame del sangue effettuato subito dopo l’arresto, sia risultato positivo alle droghe. La famiglia Reale della Norvegia, comunque, non ha rilasciato commenti.