Dramma per Carlo Conti | L’annuncio sui social ha spiazzato tutti: la morte non conosce ostacoli

Carlo Conti ha ricevuto una pessima notizia che non avrebbe mai voluto ricevere. Il dramma si è consumato all’istante, social commossi

Nel momento più importante della stagione televisiva, a soli due mesi dall’inizio dell’atteso Festival di Sanremo, un grave lutto colpisce Carlo Conti. Il conduttore e showman fiorentino nel corso degli anni ha assistito alla scomparsa di alcuni suoi grandi amici.

Su tutti il collega a cui era più affezionato, Fabrizio Frizzi, che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutto l’ambiente televisivo. Carlo Conti era altresì molto legato al direttore generale della Fiorentina, squadra di cui è un acceso tifoso, il manager italoamericano Joe Barone, morto qualche mese fa.

Insomma, due perdite importanti a distanza di anni l’una dall’altra che hanno profondamente scosso lo showman fiorentino. E ora ne arriva un’altra, altrettanto dolorosa, soprattutto perché riguarda i primi anni della sua carriera.

La notizia lo ha raggiunto all’improvviso, in questi primissimi giorni del 2025. Carlo Conti non ha potuto far altro che prendere atto della scomparsa di questo originale suo ex collega, la persona con cui aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Carlo Conti, il dramma scoperto dopo Capodanno: se n’è andato all’improvviso

L’intero ambiente radiofonico fiorentino piange la morte di un suo autentico pioniere, uno di quelli che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’informazione e dell’intrattenimento nella vita del capoluogo toscano.

Stiamo parlando dello storico speaker radiofonico Guido Gheri scomparso a 73 anni qualche giorno fa. Gheri era stato il fondatore di un’emittente molto nota come Radio Studio 54. E proprio sulle frequenze di questa radio Carlo Conti aveva iniziato la sua lunga carriera.

Carlo Conti, il post pubblicato sui social commuove tutti

In realtà Gheri non è morto improvvisamente, ma se n’è andato dopo aver lottato a lungo contro una letale e terribile malattia. La sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia sui suoi profili social. “Se ne va un grande uomo, un grande marito, un grande padre, un grande deejay“.

Subito dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa, Carlo Conti ha voluto rivolgere sempre attraverso i social un pensiero carico di affettuosi ricordi rivolto al suo primo compagno di lavoro: “Quanta musica, quante parole, quanta radio insieme quando la radio era libera veramente…Ciao Guido“. Il conduttore fiorentino tornerà ai suoi impegni con il cuore gonfio di dolore.