Dramma Roberta Capua: “Mi è stata diagnosticata…” | Le è crollato il mondo addosso

La conduttrice ed ex Miss Italia Roberta Capua ha svelato retroscena legati al suo recente passato. Uno in particolare ha sconvolto tutti

Una carriera televisiva segnata da successi importanti e da una continuità da far invidia a molti. Negli ultimi anni però Roberta Capua ha diradato la sua presenza sul piccolo schermo, per una serie di ragioni legate soprattutto alla sua vita privata.

L’ex vincitrice del concorso Miss Italia nel lontano 1986, quando aveva solo diciotto anni, è diventata nel corso del tempo una conduttrice di primo piano, capace di imporsi e di attirare la simpatia del pubblico grazie a uno stile sobrio e mai sopra le righe.

Nelle ultime stagioni però la sua presenza sul piccolo schermo si è progressivamente ridotta, soprattutto in seguito alla nascita del figlio Leonardo avuto da quello che da qualche tempo è diventato il suo ex marito, l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli.

Intervenuta come ospite del programma “Storie di Donne al Bivio“, in onda su Rai Due e condotto dalla giornalista Monica Setta, Roberta Capua ha affrontato i temi più disparati, dalla sua carriera alla vita privata e proprio su quest’ultima ha svelato un clamoroso retroscena.

Dramma Roberta Capua, è successo davvero: l’ha fatto senza esitazioni

La conduttrice di origini partenopee molto tempo fa ricevette una notizia a dir poco tremenda: “A 30 anni mi è stata diagnosticata l’impossibilità di avere figli. Uscii distrutta da questo studio medico e mi crollò il mondo addosso”.

Un vero e proprio dramma per Roberta Capua che però dopo un iniziale periodo di crisi e di rassegnazione decise di tentare il tutto per tutto, soprattutto quando si riaccese in lei il desiderio, più che legittimo, di maternità.

Dramma Roberta Capua, a distanza di anni esce la verità: non ci si crede

Dopo aver trovato l’amore con Stefano Cassoli la showgirl campana seguì il consiglio, sulle prime un po’ stravagante, di una sua amica: “Mi dissero dice di andare da un medico cinese, un professore dell’Università di Pechino. Lui mi visitò e mi disse che avevo degli squilibri che dovevo colmare. Mi diede una dieta particolare e dopo pochi mesi rimasi incinta“.

La Capua ha sottolineato come seguire per filo e per questo questa dieta speciale non sia stato semplice: “Ho seguito questa specie di cura in maniera molto rigorosa, tutto totalmente naturale, erano erbe che dovevo prendere tutte le sere, sciolte nell’acqua. Tra l’altro avevano un sapore orrendo“.