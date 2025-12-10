Droga a Roma est, colpo alle piazze di spaccio di Quarticciolo e Centocelle: 8 arresti

Nel quadrante est di Roma, fra Quarticciolo e Centocelle, la Polizia di Stato ha messo a segno negli ultimi giorni una serie di interventi mirati contro le piazze di spaccio che ha portato a 8 arresti.

Controlli su strada, attività di osservazione prolungata e l’utilizzo delle segnalazioni arrivate tramite l’app YouPol hanno consentito agli agenti di intercettare piccoli gruppi organizzati e un presunto grossista di zona, ricostruendo un mosaico fatto di turni h24, ruoli distinti e depositi di droga nascosti in garage e automobili.

Un’azione coordinata che fotografa il volto del traffico di stupefacenti nella periferia est della Capitale, fra via Palmiro Togliatti e i quartieri popolari storicamente più esposti alle dinamiche dello spaccio al dettaglio.

Quarticciolo e Centocelle, 8 arresti: il blitz della Polizia su via Palmiro Togliatti

Il primo fronte operativo si è aperto su via Palmiro Togliatti, dove gli agenti della Sezione Volanti hanno individuato un gruppo di quattro giovani, tre tunisini e un egiziano, impegnati nella gestione di una piazza di spaccio strutturata.

Il modello ricalcava quello ormai noto in molte zone di Roma: divisione dei compiti, rotazione continua, attenzione costante al flusso di clienti e ai movimenti delle forze dell’ordine. Due degli arrestati svolgevano il ruolo di vedette e di “instradatori” dei clienti, accompagnandoli verso il punto di contatto e controllando chi si avvicinava.

Gli altri due si dedicavano alla cessione di cocaina, sfruttando passaggi rapidi, poche parole e un occhio fisso sulle auto in transito e sui pedoni sospetti. Quando gli agenti sono intervenuti, il gruppo ha provato a darsi alla fuga, aiutandosi con segnali e avvisi lanciati a voce per cercare di confondere la situazione.

Il tentativo non ha funzionato: i poliziotti sono riusciti a bloccare i quattro e a procedere all’arresto, recuperando le dosi pronte per la vendita.

Spaccio a Roma est: il ruolo del presunto grossista del quartiere

Nello stesso quadrante, l’attenzione degli investigatori del V Distretto Prenestino si è concentrata su un quarantenne romano, indicato come possibile riferimento per lo smercio all’ingrosso di hashish e cocaina nella zona. Il suo nome era emerso da precedenti accertamenti sul traffico locale di droga e, dopo una fase di osservazione e ricostruzione dei movimenti, gli agenti hanno deciso di intervenire nei pressi della sua abitazione.

La perquisizione dell’appartamento e della cantina adiacente ha permesso di individuare un vero e proprio deposito: circa 2 kg di stupefacente, fra hashish e cocaina, già organizzati per la distribuzione su piazza.

Il ritrovamento rafforza il quadro di un sistema in cui il piccolo spaccio al dettaglio si appoggia su figure più strutturate, capaci di garantire rifornimenti costanti ai pusher che presidiano le strade. Per gli investigatori, questo tipo di sequestro è fondamentale per leggere la filiera che va dal grossista ai venditori al minuto e ridurre la capacità dei gruppi di riorganizzarsi in breve tempo.

YouPol, segnalazioni dei cittadini: a Centocelle scoperta un’auto-deposito di droga

L’ultimo tassello del pacchetto di arresti è arrivato a Centocelle, a poca distanza dal Quarticciolo. Anche in questo caso sono stati gli agenti del V Distretto Prenestino a intervenire, ma la scintilla è arrivata da una segnalazione tramite l’applicazione YouPol, strumento messo a disposizione dei cittadini per indicare episodi legati a droga, bullismo e altri reati.

L’attività investigativa successiva ha portato all’individuazione di una coppia di uomini extracomunitari, che secondo quanto ricostruito si alternavano fra il ruolo di vedetta e quello di cessionario.

La loro particolarità stava nell'utilizzo di una semplice utilitaria parcheggiata in zona come deposito mobile: la droga non veniva tenuta addosso in quantità rilevanti, ma custodita all'interno dell'auto, così da ridurre il rischio in caso di controllo immediato e, allo stesso tempo, mantenere una scorta pronta all'uso.

Dopo aver monitorato per un periodo i loro spostamenti e i contatti con i clienti, la Polizia di Stato è intervenuta, bloccando i due con circa 50 grammi di hashish e ricostruendo il meccanismo delle cessioni ripetute in quella parte di quartiere.

Lotta alle piazze di spaccio di Quarticciolo e Centocelle

Nel bilancio complessivo, fra Quarticciolo e Centocelle, si contano dunque 8 arresti: quattro giovani fermati su via Palmiro Togliatti, un diciannovenne tunisino trovato con dosi di hashish e cocaina già confezionate per la vendita, il quarantenne romano accusato di gestire un deposito con 2 kg di stupefacente, e infine i due uomini individuati a Centocelle con l'utilitaria usata come nascondiglio.

Per tutti i casi, la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto e ottenuto dal Giudice la convalida degli arresti, riconoscendo la solidità degli elementi raccolti in questa fase.

La Polizia di Stato, da parte sua, sottolinea il valore del controllo costante del territorio, delle attività tecniche di osservazione e del contributo dei cittadini che scelgono di utilizzare strumenti come YouPol per segnalare situazioni sospette.

Allo stesso tempo, le stesse fonti ricordano che le evidenze investigative descritte si collocano ancora nella fase delle indagini preliminari e che, per tutti gli indagati, vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.