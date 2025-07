L’operazione all’alba nei boschi lungo via Sasso

Nelle prime ore del mattino di ieri, i Carabinieri delle Compagnie di Bracciano e Civitavecchia, con il supporto operativo delle API dell'Aeroporto di Fiumicino e del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, hanno eseguito un'operazione congiunta in un'area boschiva situata lungo via Sasso di Manziana.

L’intervento, disposto e coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, ha portato alla scoperta e allo smantellamento di un bivacco abusivo trasformato in una vera e propria piazza di spaccio all’aperto, attiva da tempo e frequentata da acquirenti provenienti da vari comuni della provincia.

All’interno dell’area, nascosta tra la vegetazione, gli investigatori hanno individuato una struttura rudimentale ma organizzata, dove diversi soggetti si alternavano per distribuire le dosi di droga dopo aver incassato il denaro dagli acquirenti. Un sistema rodato e in piena attività al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Arrestato un uomo di 33 anni

Nel corso dell’operazione è stato arrestato un cittadino marocchino di 33 anni, trovato all’interno del bivacco in evidente stato di alterazione alcolica. Alla vista dei militari, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga, tentando di dileguarsi nel fitto del bosco. Il tentativo è però fallito: le unità operative sul campo, supportate dall’alto dall’elicottero, hanno cinturato l’area e bloccato l’uomo in pochi minuti.

Durante la perquisizione personale e del bivacco, i Carabinieri hanno rinvenuto quasi 200 grammi di cocaina già suddivisa in 140 dosi pronte per la vendita, circa 100 grammi di hashish in 33 dosi confezionate, oltre a 7.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto provento dell'attività illecita di spaccio.

Bivacco trasformato in punto di riferimento per lo spaccio locale

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’area boschiva veniva utilizzata da tempo come base operativa per lo smercio di droga. Il bivacco, costruito con materiali di fortuna, era ben nascosto alla vista e sfruttava la conformazione del territorio per evitare controlli.

La modalità operativa era semplice quanto efficace: il cliente arrivava, pagava e riceveva sul posto la dose. La presenza alternata di più soggetti rendeva l'identificazione dei responsabili più difficile, ma il controllo avviato dai militari negli scorsi mesi ha permesso di documentare movimenti sospetti e concentrare l'azione nel momento più opportuno.

Droga sequestrata e il trasferimento in carcere

La sostanza stupefacente sequestrata – cocaina e hashish – era già pronta per lo spaccio, dettaglio che conferma l’operatività quotidiana del luogo come punto di vendita diretto. Il 33enne arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Civitavecchia, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le accuse ipotizzate nei suoi confronti sono legate alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dalla quantità e dalle modalità di occultamento.

Va precisato che, trattandosi di indagini ancora in fase preliminare, l'indagato va considerato non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva, in conformità con i principi di presunzione di innocenza.

Controlli in corso in tutta l’area verde

L’operazione condotta ieri rientra in una più ampia strategia di contrasto allo spaccio nei contesti extraurbani, che ha già portato a diversi interventi analoghi da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia, in coordinamento con la Procura di Civitavecchia.

Le aree boschive nei pressi di Manziana e Bracciano, per la loro conformazione e relativa lontananza dai centri abitati, sono state in passato sfruttate per attività illecite, rendendo necessario un monitoraggio costante e mirato.

La collaborazione tra le diverse articolazioni territoriali dell’Arma, il coordinamento con la magistratura e l’impiego di unità specializzate (come le API aeroportuali e il supporto aereo) rappresentano un modello operativo efficace per questo tipo di contesti.

