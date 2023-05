Duplice omicidio Foggia, i funerali della 16enne uccisa dal padre

(Adnkronos) – Sono terminati poco fa i funerali di Jessica Malaj, la ragazza di 16 anni, uccisa a coltellate a Torremaggiore, in provincia di Foggia, dal padre Taualnt, 45 anni, panettiere di origini albanesi ma residente in Italia. Molte persone hanno partecipato alle esequie che si sono tenute nella chiesa di Gesù Divino Lavoratore. Era presente la mamma Tefta ferita dal marito e uscita dall'ospedale per dare l'ultimo addio alla giovane. Quella notte Talant ha ucciso anche un barista 51enne Massimo De Santis, un vicino di casa, che l'assassino reo confesso riteneva l'amante della moglie. Sarebbe stata Jessica a bloccare il padre che però l'ha uccisa. Ai funerali erano presenti anche numerosi studenti dei licei Classico e Scientifico di Torremaggiore. Jessica frequentava il primo istituto 'Fiani Leccisotti'. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

