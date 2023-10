Dybala, infortunio in Cagliari-Roma: come sta, l”indizio’ di Mourinho

(Adnkronos) – Paulo Dybala non è ottimista dopo l'infortunio accusato in Cagliari-Roma e nemmeno l'allenatore giallorosso José Mourinho può mostrare fiducia per le condizioni dell'argentino. Come sta Dybala? In che condizioni è il ginocchio sinistro? "Ovviamente dobbiamo aspettare domani i risultati degli esami. Ma io mi fido molto dell'esperienza dei giocatori e di quello che sentono sul loro corpo. Paulo non è ottimista. Lo perderemo per un po' di tempo", dice Mourinho a Dazn. Dybala è uscito dal campo sulle proprie gambe dopo circa 37 minuti di gioco. Per i dettagli medici "aspettiamo gli esami", dice l'allenatore, che si consola con la larga vittoria per 4-1. "Sono molto contento per aver vinto la partita, non certo per gli undici punti conquistati finora. Rischio l'esonero? Ho un contratto fino al 30 giugno e so perfettamente quello che voglio, cioè dare tutto quello che posso alla Roma", aggiunge. "Non ci sono problemi, oggi la Roma ha vinto e io sono qui per questo, per cercare di aiutare i ragazzi a prendere i risultati che la società vuole, che i tifosi vogliono e che noi vogliamo più di tutti". "Siamo equilibrati, abbiamo vinto tre partite di fila dopo Genova: adesso è un peccato che la gente andrà via in nazionale e sicuramente perderemo Dybala per un po' di tempo, ma vedremo se potremo recuperare qualcuno di quelli che sono fuori". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata