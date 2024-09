“È andato via”: Flavio Briatore, a dare l’annuncio è la sua ex | Elisabetta Gregoraci in preda allo sconforto

Quella tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è stata una delle coppie più invidiate dello showbiz italiano e internazionale

Non sono più una coppia, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ma il loro rapporto è più vivo e intenso che mai. Sia l’imprenditore piemontese che la showgirl calabrese vivono serenamente le loro relazioni con nuovi compagni, ma l’affetto tra i due non è mai venuto meno.

Tutto questo nonostante sia Briatore che la Gregoraci nel corso degli anni hanno avuto e hanno tutt’ora relazioni affettive con altre persone. Nei momenti difficili però l’uno è sempre accorso per stare vicino all’altra e per spalleggiarsi a vicenda.

Come ad esempio è accaduto qualche mese fa quando l’ex direttore sportivo della Benetton ha rischiato la vita a causa di seri problemi cardiaci. A stargli vicino in ospedale subito dopo l’intervento al cuore c’era proprio Elisabetta Gregoraci.

Il collante più forte però, il segreto di un rapporto così solido è da sempre il loro primo e unico figlio, Nathan Falco, che ha da poco compiuto quattordici anni ed è giunto a un momento di svolta nella sua vita di giovanissimo proteso verso l’età adulta.

Briatore e la Gregoraci hanno preso sempre di concerto tutte le decisioni più importanti, soprattutto quelle legate al percorso scolastico che il figlio doveva sostenere, anche se con qualche distinguo: il padre lo avrebbe voluto già immerso nel mondo del lavoro, la madre vuole invece che Nathan porti avanti i suoi studi il più a lungo possibile.

Qualche giorno fa Elisabetta Gregoraci è stato ospite di “Storie di donne al bivio“, il talk show condotto dalla giornalista Monica Setta in onda su Rai Due. La showgirl di Soverato ha parlato proprio del figlio che ha appena lasciato il loro appartamento di Monte Carlo.

Il primo e unico figlio nato dalla relazione con Briatore da qualche giorno ha iniziato a frequentare il College du Léman, un rinomato e prestigioso collegio svizzero che si trova nei presi di Ginevra. Sembra che a scegliere questo speciale collegio sia stato proprio il padre. “Io ero in lacrime, lui felicissimo“, ha confessato la Gregoraci a Monica Setta.

La modella e showgirl calabrese, visibilmente emozionata, ha parlato delle sue sensazioni nel momento in cui il figlio si è trasferito in Svizzera: “Abbiamo accompagnato Nathan in collegio a Ginevra e devo ammettere che all’inizio ho vissuto male questo cambiamento. E’ da poco che è andato via, qualche settimana“. La mamma è sempre la mamma…