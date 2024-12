È conosciuto come il BORGO SOSPESO e nel Lazio è una vera istituzione | Fascino e storia d’altri tempi, tutto merito di questo dettaglio

Se sei alla ricerca di un piccolo gioiello nel Lazio, allora smetti di cercare, ti suggeriamo noi dove andare: Borgo Sospeso.

Non occorre viaggiare in lungo e in largo per il mondo, a volte l’unicità dei luoghi a “portata di mano” può davvero sorprenderci.

Ti sentirai profondamente stupito e stregato dalle stradine e dall’atmosfera che sembra la stessa di un tempo.

Il comune medioevale che sorge nel cuore della regione Lazio è un luogo fuori dal comune, perfetto per concedersi una pausa speciale.

Goditi tutta la bellezza del Borgo Sospeso, assapora il fascino misterioso e autentico di un posto che sembra fuori dal tempo.

Borgo sospeso, il comune del Lazio in cui il tempo sembra essersi fermato

Quello che rende particolare il nostro Paese è la presenza di piccoli comuni di enorme fascino, che riescono a rappresentare la meta perfetta per una fuga lontano dal caos cittadino e a riportare in vita personaggi di spicco ed eventi del nostro passato. Il Lazio in particolar modo, è pieno di borghi bellissimi ma uno su tutti è davvero imperdibile si tratta del Borgo Sospeso.

Il borgo di cui parliamo sorge nel cuore della regione e più di preciso nella bellissima zona della Tuscia ed è un paesino medioevale, che è stato abitato sin all’età del bronzo. Ha conservato intatta, attraverso i secoli, tutta la sua bellezza dell’epoca per cui oggi visitare il suo centro vuol dire fare un tuffo indietro nel tempo, attraverso le diverse epoche e gli episodi che hanno contraddistinto la storia del nostro Bel Paese. Scopri dove si trova e come fare a raggiungere il fantastico Borgo Sospeso del Lazio.

Dove andare per un viaggio all’insegna delle bellezza autentica e della storia

Il Comune speciale di cui parliamo viene chiamato Borgo Sospeso perché nel suo centro si trovano dei monumenti medioevali come la torre dell’orologio alta 16 metri e il Palazzo Comunale ed è tutto sviluppato su un’altura composta da una roccia vulcanica. Tutte queste caratteristiche peculiari ne fanno un posto affascinante e fanno sì che sembri davvero un luogo magico, sospeso nel tempo e nello spazio.

Oltre alla bellezza delle sue stradine a ciottolate, al fascino dei vicoli e degli scorci da cartolina, il borgo di cui parliamo merita senz’altro una visita anche per la presenza della dimora in cui visse Santa Rosa, per la casa del Rabbino, per la casa del Vesco e la casa della strega. In altre parole è unico nel suo genere e offre uno spettacolo gratuito straordinario e difficile da dimenticare. Il Comune laziale in questione si chiama Vitorchiano e dista da Roma appena un’ora e mezza di auto ovvero 100 km.