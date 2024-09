“È entrata in comunità”: Eleonora Daniele, l’incubo raccontato in diretta | Nessuno sapeva nulla

È appena iniziata la dodicesima edizione di ‘Storie italiane’ in onda su Rai Uno e condotta da Eleonora Daniele. C’è subito un colpo di scena

Emozionata come e più di altre volte, Eleonora Daniele ha esordito per la dodicesima volta alla conduzione di “Storie italiane“, lo storico rotocalco di cronaca e intrattenimento che va in onda la mattina su Rai Uno dal lunedì al venerdì.

“Ben ritrovati con Storie Italiane, dodicesima edizione…È sempre un’emozione…È come se fosse la prima volta essere con voi“. La showgirl di origine patavina, la cui carriera televisiva ebbe inizio nel 2001 quando prese parte come concorrente a una delle prime edizioni del Grande Fratello, è dunque tornata sul piccolo schermo dopo la lunga pausa estiva.

La prima puntata del talk show è servita alla bionda conduttrice a riannodare i fili con la scorsa stagione e a riprendere la connessione con i telespettatori. La Daniele ha poi voluto inviare gli auguri ad Alberto Matano per il suo compleanno e per il ritorno de “La vita in diretta“.

Nella puntata di esordio di “Storie italiane” è filato tutto per il verso giusto, anche nel confronto con gli ospiti che hanno animato il programma in piena mattinata. In primis la celebre imprenditrice e organizzatrice del concorso di ‘Miss Italia’, Patrizia Mirigliani che la Daniele ha intervistato nel corso della trasmissione.

Eleonora Daniele, la dichiarazione shock: telespettatori senza parole

La Mirigliani ha affrontato un tema a dir poco drammatico, quello del figlio che lei stessa è stata costretta a denunciare per salvarlo dalla droga: “Non esistono le famiglie del Mulino Bianco, ci sono genitori che non riescono a vedere o non accettano il disagio del figlio“.

Il peggio per fortuna è passato, ma la celebre imprenditrice e manager ha ammesso di aver vissuto un periodo allucinante, in cui lo scenario peggiore sembra sempre più vicino. Patrizia Mirigliani però non è l’unica madre che ha dovuto fare i conti con problematiche di questo tipo.

Eleonora Daniele, la droga nella vita di un’ex Miss Italia: tragedia senza fine

Anche l’ex Miss Italia Nadia Bengala intervistata in studio ha confessato di aver attraversato un periodo molto difficile con la figlia Diana, alle prese con problemi legati alla tossicodipendenza.

“Per fortuna adesso sta meglio – la dichiarazione sconvolgente della sessantaduenne ex attrice e modella siracusana -, Diana è entrata in comunità. Ma ho vissuto giornate e momenti da incubo“. Non facciamo fatica a crederlo.