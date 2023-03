E’ grande Lazio al Maradona: Napoli battuto 0-1

Grandissima prestazione della squadra biancoceleste, che vince e convince in casa della prima della classe. La squadra di Maurizio Sarri soffre molto solamente nei primi venti minuti della ripresa, pur concedendo poco al Napoli. A deciderla è una perla di Vecino, che da fuori area lascia partire un bolide che non lascia scampo a Meret. Per il Napoli arriva la seconda sconfitta della stagione.

Primo tempo

La prima colossale palla gol della partita è della Lazio, con Vecino che, di testa, batte Meret ma trova uno strepitoso Di Lorenzo che di testa salva sulla linea di porta. La squadra di Maurizio Sarri ci prova ancora con Milinkovic, ma la conclusione viene murata da un difensore partenopeo. Il Napoli risponde con la conclusione da fuori da Anguissa, che termina di poco alta dopo la deviazione di Milinkovic Savic. Termina sullo 0-0 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

La ripresa inizia con un Napoli subito aggressivo e che ci prova con Osimhen, ma la conclusione del bomber nigeriano viene prontamente murata. Napoli che va ad un passo dal vantaggio con Zielinski, con la conclusione che termina di poco fuori alla sinistra di Provedel. Al minuto 65 la Lazio trova il vantaggio grazie ad un perla di Vecino che, da fuori area, lascia partire un bolide imprendibile per Meret. Al 75° contropiede Napoli che porta Elmas alla conclusione deviata in calcio d’angolo. La Lazio va vicina al raddoppio, ma la punizione di Milinkovic si stampa sulla traversa. Termina con la vittoria della Lazio per 0-1 la sfida del Maradona.

Le pagelle

Provedel 7

Una sola volta chiamato in causa, ma compie un intervento strepitoso.

Hysaj 7

Non soffre praticamente mai. Partita perfetta.

Patric 6,5

Aveva un compito difficile, ma lo ha svolto in maniera quasi perfetta.

Romagnoli 7

Rientrava da un infortunio ed ha disputato una partita sontuosa.

Marusic 6,5

Anche lui grande partita, soffre in poche circostanze.

Vecino 8

Partita monumentale, condita da un gol meraviglioso.

Milinkovic Savic 6,5

Buona prova, soprattutto nella ripresa.

Luis Alberto 6,5

Grande prova, sta diventando sempre più importante per questa Lazio.

Felipe Anderson 6,5

Molto bene, soprattutto nel primo tempo. Sempre pronto a sacrificarsi per aiutare la squadra.

Immobile 6,5

Non ha avuto occasioni, ma lo si trovava ovunque. Partita di grande sacrificio.

Zaccagni 6,5

Buona prova, specialmente per quanto riguarda la fase difensiva.

Pedro (59′) 6

Buona prova, gestisce bene quasi tutti i palloni, anche quelli più complicati.

Cancellieri (82′) 6

Entra per pochbi minuti, ma lo fa bene mettendoci impegno.

Cataldi S.V.

Foto: profilo Facebook S.s. Lazio

© Riproduzione riservata