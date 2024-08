È il belvedere più bello di Roma: l’intera città a portata di sguardo | Per conquista qualcuno non c’è posto migliore

Da qui vedrete Roma da un punto di vista meraviglioso: il belvedere migliore della città

Roma è una delle città più visitate in Italia, in Europa e forse anche nel Mondo. Quotidianamente, infatti, sono milioni i turisti che riempiono le sue strade, i suoi negozi e i suoi punti di interesse: sebbene sia scelta come meta soprattutto in primavera e d’estate, di fatto è talmente bella e famosa che si riempie ogni giorno, anche in quelli più freddi.

Impossibile non rimanere affascinati dalla bellezza del Colosseo, della Basilica di San Pietro o dei Fori Imperiali. Roma, infatti, non offre solo bellezza e arte ma anche storia ed epica, motivo per cui è meta ideale anche per gli appassionati delle epoche passate.

Oggi vi suggeriamo un punto di vista diverso da cui ammirare la bellezza di Roma. Salite su questo belvedere, rimarrete stupiti di ciò che vi si paleserà davanti agli occhi: ecco di quale si tratta.

Il belvedere più bello di Roma

Roma offre diversi belvedere, cioè punti collocati più in alto che offrono una vista panoramica sulla capitale d’Italia. Uno dei più belli è il Gianicolo, che si trova tra Trastevere e il Vaticano. Se la giornata che avete scelto per salirvi è soleggiata, con il vostro sguardo riuscirete a vedere persino i Colli Albani, i rilievi di origine vulcanica che si trovano a sud-est della città. Vi suggeriamo di salire al Gianicolo verso mezzogiorno, così che possiate assistere all’evento quotidiano iniziato nel 1847 per volere di Papa Pio IX, con lo scopo di unificare lo scampanare di tutte le chiese romane: lo sparo del cannone.

Per arrivare al Gianicolo si può partire dalla Stazione Termini e prendere l’autobus della linea 40, diretto a Borgo Sant’Angelo. La fermata è quella di Ponte Vittorio Emanuele I: da qui si raggiunge la via Paola, si prende la linea 115 e quindi si scende a Piazzale Garibaldi, proprio al Gianicolo.

Gli altri belvedere di Roma

A Roma, però, ci sono anche altri belvedere degni di nota. Uno dei più belli è la Terrazza del Pincio, che vi consigliamo di raggiungere all’ora del tramonto per uno spettacolo emozionante. Per i più romantici, invece, si suggerisce una gita notturna allo Zodiaco di Monte Mario: non se ne pentiranno.

Sull’Aventino, invece, un bel panorama si vede anche dal Giardino degli Aranci, chiamato così proprio perché colmo di alberi di aranci amari. Questo è aperto dalle 7 alle 18.