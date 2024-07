È il caffè più buono di Roma: ‘Lo fanno meglio qui che a Napoli’ | Tradizione e gusto in una tazzina, ecco dove si trova

Qui berrai il caffè più buono di Roma, altro che Napoli: sarà indimenticabile

Quasi tutti gli italiani non possono fare a meno di un buon caffè, due o tre volte al giorno. Tanti lo prendono appena svegli, dopo pranzo e dopo cena, ma c’è chi se lo concede anche a metà mattina e a metà pomeriggio così da concedersi una pausa dal lavoro e dagli impegni quotidiani.

Molti, di mattina e quando sono a casa, preferiscono farsi il caffè della moka, tradizionale e aromatico come quello della nonna. Anche nelle abitazioni degli italiani, però, si stanno diffondendo sempre di più le macchinette con le cialde o le capsule, comode e pratiche per tutti.

La maggior parte degli italiani, però, non può rinunciare una volta ogni tanto a un buon caffè al bar, dall’inconfondibile sapore del caffè macinato al momento. Se vi trovate a Roma non potete non provare questi: sono buonissimi.

I bar con i caffè più buoni di Roma

Iniziamo da una delle caffetterie più rinomate a Roma, la Faro. Qui viene lavorato solo caffè Arabica di singole piantagioni, certificate come prodotti agricoli di eccellenza già in fattoria. Questo viene raccolto a mano e lavorato in torrefazioni di fiducia, che quindi assicurano la massima qualità del prodotto finale. Ottimo anche il caffè di Sant’Eustachio, che si trova in piazza Sant’Eustachio 82 e che è storico, nella Città Eterna. Qui i baristi offrono una miscela realizzata con pregiati caffè 100% arabica superiore, tostati lentamente a legna.

In via degli Orfani 84 a Roma, invece, si può assaggiare il caffè de La Casa del Caffè Tazza d’Oro che, sebbene sia molto turistico, è un’istituzione quando si parla di caffè nella Capitale. Si trova a due passi dal Pantheon ed ha una storia lunghissima: fondata nel 1946 come torrefazione, è nota in tutto il mondo.

Il caffè Roscioli, dal 1872

Uno dei locali più storici e più consigliati dove bere un caffè pregiato è il Roscioli Caffè, fondato nel 1872 proprio dalla famiglia Roscioli. Qui il caffè non è solo buono ma addirittura goloso, poiché lo si può accompagnare a una pasticceria prodotta nel laboratorio interno e che assicura qualità e gusto unico.

Il Roscioli si trova in Piazza Benedetto Cairoli 16 e i veri amanti del caffè consigliano di visitarlo, almeno una volta nella vita: probabilmente sarà la prima di tante.