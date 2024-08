È il lago più misterioso di tutti: si trova nel Lazio e nasconde un segreto | Nel suo fondale una città antichissima

Scopri questo lago, è misterioso ma te ne innamorerai subito

Sebbene non sia una delle regioni più scelte per quanto riguarda le ferie estive, poiché solitamente si preferisce raggiungere una di quelle del Sud Italia dove il mare è cristallino e la spiaggia bianca e fine, di fatto anche il Lazio può essere un’ottima meta per le vacanze.

Chi preferisce le città, infatti, può approfittarne per visitare la bellissima Roma, città eterna che offre ai suoi turisti cultura, bellezza e una gastronomia locale straordinaria, indimenticabile soprattutto per gli stranieri.

Chi invece ama l’acqua può approfittarne per visitare uno dei laghi più misteriosi d’Italia, che in pochi conoscono ma che merita assolutamente una visita. Si trova lungo la via Flacca, in prossimità di Sperlonga: ecco come si chiama e qual è la sua particolarità.

Scopri il Lago di San Puoto

Oggi parliamo del Lago di San Puoto, che si trova in prossimità di Sperlonga, lungo la Via Flacca, ai piedi di alcune colline dei Monti Ausoni. Secondo la leggenda, nei suoi fondali e quindi a circa 30 metri di profondità, si nascondono i resti di una città antica che, forse, è proprio la Amyclae descritta da Cicerone e Virgilio. Si narra che Amyclae venne fondata dai Lacconi, popolo noto proprio per aver prodotto pochissimi documenti e quindi tracce di sé. Si crede, quindi, che proprio questa caratteristica determinò la rovina della città: Cicerone, infatti, riporta che gli abitanti di Amyclae, convinti di rientrare tra le mire espansionistiche di altri popoli, decisero di non dirlo a nessuno. Quando però gli invasori arrivarono in città, non c’era nessuno a difenderli e questo determinò la fine.

La città venne quindi rasa al suolo e gli abitanti vennero deportati a Enula, che oggi si chiama Enola. Il termine “laconico”, che oggi si usa per descrivere qualcuno eccessivamente conciso e stringato, deriva proprio dai Laconi.

Cosa vedere nei dintorni

Oltre al Lago di San Puoto non ci si può perdere la bella Sperlonga, nella quale non si può non visitare la Villa di Tiberio.

Nei pressi, però, ci sono anche altri paesini meritevoli di una visita come Lenola, Terracina, Itri e Monte San Biagio, dove si può ammirare in località San Vito una bellissima foresta di sugheri.