È il miglior maritozzo di Roma: il gusto della tradizione lo trovi soltanto qui | File chilometriche per toccare il paradiso

Potrai dire di aver assaggiato il vero maritozzo di Roma solo quando avrai provato questo. Non ha proprio eguali.

Il suo sapore è imbattile e la sua dolcezza inconfondibile: ecco qual è il più buono di tutti. Turisti e cittadini che vivono da sempre nella capitale fanno la fila per gustarne uno.

La tradizione dolciaria è rispettata in pieno in questo autentico angolo di paradiso dei golosi: ecco dove provare l’autentico e irresistibile maritozzo romano.

Se stai pensando di fare una gita nella città eterna o se ora ti trovi a girare per le strade di Roma l’indirizzo verso il quale dirigerti è questo qui.

Maritozzo, dove assaggiare il più buono di tutta Roma

La cucina italiana è invidiata, e al tempo stesso molto amata, dai cittadini di tutto il mondo. In ogni angolo del Bel Paese è possibile trovare sapori unici, prodotti Dop e Ipg, eccellenze gastronomiche che non trovano eguali in nessun’altra zona del globo. La pasticceria è variegata e irresistibile, e dalla nostra tradizione dolciaria sono nati prodotti a cui è impossibile resistere. Uno di questi è di certo il maritozzo. Sia per chi vive a Roma, che per chi decide di far visita alla capitale, un peccato di gola, fatto di panna freschissima e soffice pasta brioche, è d’obbligo.

Per andare a colpo sicuro però, soprattutto se non si è mai avuto il piacere di provare il maritozzo romano, occorre conoscere gli indirizzi e i nomi giusti, ovvero quelli delle migliori pasticcerie che preparano questa leccornia nel pieno rispetto della tradizione. Vediamo dunque quali sono i templi del gusto che ogni goloso dovrebbe conoscere per concedersi tutto il gusto autentico del maritozzo di Roma.

Gli indirizzi giusti per un peccato di gola nel rispetto della tradizione

Ecco i posti dove magiare un maritozzo senza compromessi:

Cafè merenda si trova in via del Gazometro, 5a e qui il dolce fatto di panna farina, uova, miele, burro e sale è un gioiello di dolcezza.

si trova in via del e qui il dolce fatto di panna farina, uova, miele, burro e sale è un gioiello di dolcezza. Gastromario è una garanzia, un ottimo posto dove mangiare un maritozzo dal gusto avvolgente e morbido, e dove fare colazione, con la certezza di trovare una vasta scelta di cappuccini, caffè e dolci di grande qualità. Si trova a via Voghera, 10.

è una garanzia, un ottimo posto dove mangiare un maritozzo dal gusto avvolgente e morbido, e dove fare colazione, con la certezza di trovare una vasta scelta di cappuccini, caffè e dolci di grande qualità. Si trova a via Grué soddisfa qualsiasi palato, grazie alla produzione del maritozzo tradizionale, affiancato da quello alla crema. Si trova a viale Regina Margherita, 95.

soddisfa qualsiasi palato, grazie alla produzione del maritozzo tradizionale, affiancato da quello alla crema. Si trova a viale Casa Manfredi si trova in via dell’ Aventino 91 ed è un tesoro degli amanti del vero maritozzo romano, con una spolverata di zucchero a velo.

si trova in via dell’ ed è un tesoro degli amanti del vero maritozzo romano, con una spolverata di zucchero a velo. CON.TRO Contemporary Bistrot è in via dell’Acquedotto del Peschiera, 156. Chi visita questo locale sa di trovare sempre Maritozzi strabordanti di panna soffice, come una nuvola, in un bistrò chic.