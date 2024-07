È il miglior supplì di Roma | Lo trovi solo qui e costa pochissimo: per mangiarlo ci vengono da fuori

Qui ci sono i supplì migliori di tutta Roma: non farteli sfuggire

Protagonista assoluto dello street food romano, il supplì è una delle specialità gastronomiche che, quando si visita la Capitale, non si può non assaggiare. Non esistono fonti certe che descrivono come sia nato ma l’ipotesi più accreditata collega la sua origine all’arrivo delle truppe francesi a Roma, nel 1809.

Il nome, infatti, sembra che derivi dal termine “surprise”, che si legge alla francese e non all’inglese: la sorpresa sarebbe il cuore di formaggio filante che si trova quando si addenta un supplì e che, secondo la tradizione romana, deve essere talmente filante da poter sembrare un filo del telefono, da qui la descrizione del supplì “al telefono” come molti romani dicono.

Se anche voi non vedete l’ora di assaggiare un buon supplì, quindi, e di gustare la sorpresa che cela al suo interno, oggi vi parliamo dei locali che offrono il più buono di Roma: segnateli tutti!

Il più buono supplì di Roma

Iniziamo da Supplizio, che si trova in via dei Banchi Vecchi 123 e in via dei Coronari 25 a Roma. Gestito da Arcangelo Dandini, chef molto famoso nella Capitale, Supplizio offre un’ampia varietà di supplì. Si possono assaggiare quelli classici o quelli più particolari: cacio e pepe, carbonaro e al sugo di coda sono solo alcuni dei ripieni disponibili in questa bottega di street food! Buonissimi, però, anche i supplì de La Casa dei Supplì in via Francesca Ripa – piazza Re di Roma 20.

Il locale, aperto nel 1979, appartiene alla famiglia Sisini e offre un’ampia varietà di supplì. Qui, però, potrete gustare anche altri piatti della tradizione gastronomica romana come le rigaglie di pollo e la mozzarella filante. Se invece amate la pizza e volete assaggiare i supplì come antipasto vi consigliamo 180 grammi in via Tor de Schiavi 53 e in via Genezzano 32, la cui pizza si è guadagnata i “Tre Spicchi di Gambero Rosso”.

Un locale famoso

Ultimo ma non per importanza, tra i locali che offrono i migliori supplì di Roma c’è anche il Panificio Bonci, in via Trionfale 36. Così come il Pizzarium in via della Meloria 43, questi due locali sono gestiti dall’ormai famoso Gabriele Bonci, maestro della panificazione e protagonista anche di diversi programmi televisivi.

Qui potrete gustare tanti supplì diversi e, nota di colore, i ripieni cambiano molto spesso a seconda della stagione e della fantasia dello chef, così che i clienti non si annoino mai!