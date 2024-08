È il migliore gelato di Roma: ‘Niente a vedere con tutti gli altri’ | Puoi gustarlo solo qui

Siamo ancora in piena estate e con queste temperature aumenta il desiderio di gustare un buon gelato. A Roma ce ne sono alcuni superlativi

Roma non è solo la capitale politica e culturale del nostro Paese. La città eterna è infatti celebre in tutto il mondo anche per le eccellenze gastronomiche che si possono incontrare nei suoi tanti quartieri, sia in centro che in periferia.

Uno dei cibi che più e meglio incarna il senso della cultura gastronomica romana è senza dubbio il gelato. In ogni quartiere della Capitale fanno bella mostra di sé gelaterie di tutti i tipi e di ogni livello qualitativo possibile.

Dal centro storico a quartieri nobili fino in periferia, un buon gelato non manca mai. Ne sono state selezionate dieci, considerate tra le migliori presenti sul territorio della città eterna: ognuna possiede qualità proprie e prerogative originali.

Vediamo in dettaglio quali sono, soffermandoci in particolare su un paio di queste che allietano da anni il palato dei cittadini romani e dei tantissimi turisti italiani e stranieri che prendono d’assalto la Capitale soprattutto nel periodo estivo.

Gelato a Roma, dieci posti top dove andare a mangiarlo: due sono imperdibili

I dieci locali che la critica gastronomica considera migliori sono la “Gelateria Torcè”, “Stefano Ferrara Gelato Lab”, “Fatamorgana”, “Gelateria dei Gracchi”, “La Gourmandise”, “Otaleg”, “Gunther Gelato Italiano”, “Stefino Lab”, “Fassi – Palazzo del Freddo”, “Geppy Sferra Gelato d’Essai”.

I magnifici dieci del gelato a Roma sono stati selezionati in base ad alcune precise caratteristiche, dalla qualità delle materie prime al talento artistico dei proprietari nel preparare gelati dai gusti più svariati e originali.

Gelato a Roma, i due locali storici della Capitale: romani e turisti vanno sempre lì

Tra le dieci gelaterie sopra citate ne scegliamo due. Non sappiamo se sono le migliori, ma senza dubbio sono tra le più antiche e conosciute della Capitale. La prima è la “Gelateria dei Gracchi“, che si trova per l’appunto a via dei Gracchi nello storico quartiere Prati. Famoso per il suo gusto pistacchio, il gelato dei Gracchi ha fatto la storia dell’arte pasticcera a Roma.

Il secondo locale è un’autentica istituzione: il Palazzo del Freddo Fassi è la storia del gelato a Roma. Con i suoi 140 anni e oltre di storia, il Palazzo del Freddo è da sempre una delle mete predilette di tutti i romani e da qualche anno anche dei turisti.