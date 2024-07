È il paese più ‘povero’ del Lazio | Stipendi bassissimi, la tremenda situazione è venuta a galla: tenore di vita indescrivibile

È questo il comune della regione Lazio in cui c’è più povertà in assoluto: ecco come si chiama e dove si trova.

Vivere in questa cittadina, purtroppo, vuol dire fare i conti con stipendi molto bassi e una situazione a dir poco complicata. Qui abitano i cittadini meno abbienti di tutta la regione Lazio.

Dimenticate le lussuose boutique di Via Condotti, i monumenti imponenti, lo sfarzo, le terrazze e gli eventi esclusivi, questo piccolo borgo detiene il triste primato di comune meno ricco del Lazio.

Guardando il report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi nel 2023, basate sull’anno 2022, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il reddito medio pro capite è il più basso di tutta la zona.

Lazio, il comune con il reddito pro capite più ridotto di tutti

A quanto pare, anche nella regione che ospita la capitale esiste la povertà. Il Lazio è comunemente associato alla città eterna, uno dei simboli dell’Italia e dell’antico impero romano, che ha rappresentato la culla della civiltà e della cultura di tutto il vecchio continente e della sua gloriosa storia. Ancora oggi la capitale è considerata una metropoli ricca e piena di bellezza, luoghi esclusivi, studi televisivi, ma oltre le porte di Roma ci sono tanti borghi, paesini e cittadine che con la dimensione metropolitana, con le boutique di lusso di Via Condotti e le colonne ritorte coperte d’oro di San Pietro, non hanno nulla a che fare.

Nella regione esistono anche tanti posti dove, purtroppo, il tenore di vita non è affatto alto. Dando un’occhiata alle città del Lazio classificate in base al reddito pro capite, in fondo alla lista del Lazio troviamo un piccolo comune in cui, a quanto pare, gli stipendi sono davvero ridotti all’osso. Scopriamo di quale comune si tratta e dove si trova.

La cittadina con gli stipendi più bassi della regione

Il reddito più basso registrato nella regione Lazio è quello di un comune montano della Provincia di Cassino. Qui i cittadini percepiscono stipendi molti bassi e il tenore di vita è basso. A quanto pare, il reddito medio pro capite degli abitanti è di appena 10.724 euro all’anno. Si tratta del Comune di Terelle, che fino al 1927 ha fatto parte del territorio di Caserta. Nei secoli passati questa cittadina godeva di un grande benessere, dovuto alla coltivazione di gustosi prodotti del territorio, ma a partire dal XIX secolo, i cittadini di Terelle hanno cominciato a spostarsi, abbandonando i campi durante il rigido inverno. Nel dopoguerra tanti di questi abitanti si sono poi ritrovati in una condizione di povertà. Il comune oggi ha una popolazione costituita da cittadini per lo più anziani.

I cittadini più ricchi del Lazio invece vivono nella zona dei Castelli Romani e più precisamente a Grottaferrata. Qui c’è un reddito medio pro capite di ben 29.724 euro. Dunque superiore a quello degli abitanti della capitale: a Roma è di circa 28.900 euro. Al terzo posto del podio dei comuni più ricchi del Lazio c’è Formello, con circa 27.484 euro pro capite.