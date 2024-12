È il posto dove NON si muore mai | A pochi minuti dalla Capitale attira ogni giorno migliaia di visitatori, luogo incantevole

Se vuoi davvero provare a trovare l’elisir di lunga vita, allora ti conviene cercarlo a pochi passi dalla capitale.

C’è un borgo speciale che è diventato famoso per l’età dei suoi abitanti. Quando scoprirai di quale si tratta resterai senza parole.

Si trova nel cuore della regione Lazio. Qui ci sono i cittadini che spengono più candeline di tutta Italia, e non solo.

Se speri di vivere più a lungo possibile, dovresti chiedere a chi vive in questo borgo laziale qual è il segreto della longevità.

L’eterna giovinezza qui non sembra un sogno ma una realtà. Ecco qual è il posto dove non si muore mai.

Il posto d’Italia dove non si muore

Chiunque desidera vivere più a lungo possibile, tanto è vero che sulla ricerca dell’elisir di lunga vita sono stati scritti tanti romanzi e anche molte sceneggiature cinematografiche. In altre parole, la ricerca dell’eterna giovinezza ha spinto sempre l’uomo a provare a trovare un segreto o un metodo scientifico per trasformare il passaggio su questa terra in qualcosa di definitivo.

A quanto pare c’è chi sogna di vivere in eterno, e chi invece riesce davvero, o quasi. C’è un posto dove non si vive per sempre ma di certo si vive molto più che altro. Si tratta di una piccola cittadina speciale, che sorge nel cuore della regione Lazio, dove i cittadini hanno un’esistenza così longeva che ha attirato più volte l’attenzione della stampa e dei media. Scopri dove si trova e come si chiama questo piccolo comune. Resterai senza parole non appena saprai quanto si vive in questo borgo italiano.

Il comune del Lazio in cui vivono i cittadini più longevi d’Italia

Il comune del Lazio di cui stiamo parlando è immerso nella meravigliosa cornice del parco naturale regionale dei Monti Aurunci, in provincia di Latina. Secondo le stime qui l’età media è di 85 anni per le donne e di 77 anni per gli uomini. Molto spesso ci si è chiesti quale sia il motivo di un’esistenza così longeva.

A quanto pare, la longevità dei cittadini di questo piccolo comune del Lazio è data da pochi e semplici, ingredienti essenziali che, mixati tra di loro creano la ricetta perfetta di una vita lunga e serena. A far vivere così tanto gli abitanti del borgo in questione sono l‘aria buona, una vita tranquilla, scandita dai ritmi della natura, lontano dal caos e dallo smog e dalla frenesia tipica delle metropoli. Il nome del comune laziale che custodisce il segreto dell’elisir di lunga vita è Campodimele e si trova a pochi passi dalla capitale. Dista meno di 136 km da Roma.