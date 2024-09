È lui il futuro della Rai: Mara Venier lo ha eletto davanti a tutti | Giovanissimo ma già famoso

Mara Venier ha appena iniziato a condurre la sua sedicesima edizione di ‘Domenica In’. A quanto pare sarà anche l’ultima della sua carriera

Ha garantito che questa sarà l’ultima edizione di ‘Domenica In‘ della sua carriera e della sua vita. In realtà è già accaduto in passato che Mara Venier avesse preannunciato l’addio allo storico contenitore televisivo di Rai Uno. Ma alla fine si è sempre rimangiata la pseudo promessa.

“Domenica In è la mia vita, rinunciarvi per me è molto difficile se non impossibile“, ha ammesso candidamente ‘zia Mara’ qualche mese fa nel corso di una delle interviste concesse ai media nazionali.

Al netto di qualche recente problema di salute che hanno allarmato tutti i suoi tantissimi fans, ‘la signora della domenica’ non ha mollato e nonostante i due interventi chirurgici a un occhio a cui si è dovuta sottoporre a causa di un’emorragia alla retina, è ancora lì al suo posto.

Per il quarantanovesimo anno consecutivo “Domenica In” è andata regolarmente in onda su Rai Uno e Mara Venier verrà ricordata come la detentrice del record assoluto di edizioni condotte. Con le sue sedici la presentatrice di origine veneziana ha staccato il leggendario Pippo Baudo fermo a tredici.

Mara Venier, il futuro è tutto suo: non ha il minimo dubbio

Questa sarà dunque, al netto di eventuali e ulteriori sorprese, l’ultima volta in cui vedremo Mara Venier alla guida del rotocalco domenicale. A quanto pare nei corridoi di Viale Mazzini è già iniziata la ricerca di un degno erede, colui che dovrà prendere il suo posto.

Impresa tutt’altor che facile, alla luce dell’enorme popolarità acquisita da ‘zia Mara’ e dalla difficoltà oggettiva di condurre una trasmissione di questa importanza. A sorpresa è proprio la presentatrice veneziana ad indicare chi secondo lei possiede i requisiti per prendere il suo posto.

Mara Venier, il nome è quello giusto: non c’è spazio per altri

Nel corso dell’ultima intervista concessa al Radio Corriere Tv, la Venier ha fatto il nome di Stefano De Martino, l’ex ballerino di “Amici” che la RAI ha blindato con un contratto di ben quattro anni e che ha sostituito Amadeus alla conduzione di “Affari tuoi”.

“De Martino è molto bravo e fa ogni cosa con serietà e grande impegno. Al netto dell’empatia che si riesce a creare con il pubblico, sono convinta che sia lui la vera grande rivelazione dell’intrattenimento televisivo“. Un’autentica investitura.