“È lui l’uomo di punta”: ribaltone in Rai, altro che Carlo Conti | Puntano tutto su un nome nuovo

Questo per la RAI è una sorta di anno zero, il primo senza Amadeus. I vertici di Viale Mazzini hanno deciso di puntare tutto su Carlo Conti

Archiviata una volta per tutte l’era segnata da Amadeus, diventato il conduttore di punta del gruppo Discovery e del Canale NOVE, la RAI ha deciso di ripartire puntando tutto o quasi sull’altro pezzo da novanta dell’intrattenimento televisivo italiano.

Parliamo ovviamente di Carlo Conti, che ha accolto con entusiasmo la proposta di riprendere in mano le redini del Festival di Sanremo che presenterà a febbraio del 2025 e di cui ha già iniziato a trattare le linee guida.

L’esperto showman fiorentino si sta preparando per un altro appuntamento televisivo di grande rilievo, la nuova edizione di “Tale e Quale Show”, il talent da lui ideato all’inizio degli anni duemila. Non è solo Carlo Conti a caratterizzare il nuovo corso della RAI.

Anzi, secondo il parere di una figura nota nel mondo dello spettacolo il presentatore toscano sarà presto sostituito da un altro conduttore, molto più giovane e in rampa di lancio. È Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, a disegnare uno scenario ad oggi non ancora ben delineato.

RAI, c’è il ribaltone: Carlo Conti passerà in secondo piano

Nella sua consueta rubrica settimanale sulle colonne di “DiPiù TV“, Platinette preconizza un graduale ma deciso ribaltamento delle gerarchie all’interno della RAI con un’evidente perdita di centralità all’interno dei palinsesti di Carlo Conti a vantaggio di un collega rampante e ambizioso.

Sempre secondo Platinette il nuovo corso dell’azienda di Viale Mazzini è già stato deciso, c’è soltanto bisogno di un inevitabile periodo di transizione che porterà ad un graduale e progressivo passaggio di consegne.

RAI, cambio della guardia: addio a Carlo Conti. Spettatori spiazzati

L’erede dello showman fiorentino è già stato blindato con un ricco contratto quadriennale e da qualche giorno ha iniziato la sua avventura in RAI alla guida di “Affari tuoi”. Per chi non l’avesse capito stiamo parlando di Stefano De Martino, il giovane conduttore di origini campane.

Il giudizio di Platinette in proposito equivale ad una sentenza inappellabile: “È diventato lui l’uomo di punta del primo canale“. Un’investitura in piena regola per l’ex ballerino di “Amici” che in breve tempo ha scalato le vette del successo. Il futuro della RAI passerà soprattutto per lui.