È meglio se lo elimini dalla dieta: ‘Danni al sistema nervoso e non solo’ | In Italia è un alimento tipico

Smetti di mangiare questo alimento tutti i giorni! Nessuno te lo dice ma può fare più male che bene.

C’è un alimento che tutti consumano spessissimo e che sembra sano ma in realtà non lo è fino in fondo. Altro che superfood, chi lo consuma sempre, rischia grosso.

Scopri qual è il cibo italiano da consumare con moderazione e per quale motivo adesso sono tutti preoccupati per la sua qualità.

Si tratta di un insospettabile ingrediente naturale, che viene consigliato persino da dietrologi, nutrizionisti ed esperti di alimentazione accreditati.

L’alimento italiano che sembra sano ma non lo è

Oggi tutti noi consumiamo tantissimi cibi industriali, perché abbiamo uno stile di vita che raramente ci consente di ritagliarci del tempo utile a preparare da soli il pranzo, la cena o gli spuntini. Questo purtroppo comporta, come conseguenza, un approccio nutrizionale basato su cibi processati, ricchi di additivi chimici, sale e conservanti.

Accanto a questi poi si è sviluppato il consumo di alcuni alimenti considerati dei superfood, ovvero dei cibi ricchi di qualità nutritive, che contengono tante proprietà preziose per il nostro organismo. Ti stupirà però sapere che uno di questi non è fatto sano come si può pensare. Scopriamo qual è l’alimento che sembra più salutare di quello che è.

Il cibo naturale e insospettabile che può far male alla salute

L’alimento che hai sempre immaginato come un cibo sano ma che in realtà può essere pericoloso è il miele. Probabilmente adesso starai strabuzzando gli occhi, soprattutto perché tanti esperti di nutrizione lo consigliano come dolcificante naturale da utilizzare in sostituzione dello zucchero bianco. Come tutti sappiamo, viene prodotto grazie alle api ed è qui in che nasce il problema. Le api si poggiano su fiori e piante non sempre sicura. Molte sono sempre più ricchi di pesticidi. L’utilizzo massivo di queste sostanze chimiche usate per massimizzare la produzione agricola, rende il prodotto finale, a sua volta, pieno di agenti pericolosi per la salute.

Da una recente ricerca scientifica, pubblicata sulla rivista tedesca Gesundheitstipp, è emerso che il miele di tanti marchi famosi, che troviamo abitualmente tar gli scaffali del supermercato sono contaminati da pesticidi. Tra questi anche i prodotti di Aldi, Denner, Lidl e Langnese. Il consiglio dunque è quello di non demonizzare il miele ma di avere un’attenzione particolare nel acquistarlo, scegliendo prodotti preferibilmente di qualità accertata e magari di produzione biologica, e ricordarsi sempre che l’approccio alimentare migliore è quello di una dieta quanto più possibile varia e bilanciata.