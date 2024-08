“È molto più giovane di lei…”: Maria De Filippi gelata così | Grandi sorrisi e sguardi ammalianti, ecco come li hanno beccati

Maria De Filippi sarà ancora grande protagonista della stagione televisiva sulle reti Mediaset. Ma intanto scoppia un caso clamoroso

Un’altra stagione televisiva è alle porte. Mancano solo poche settimane all’inizio della nuova programmazione invernale con tutte le ricche e succulente novità pronte ad accendere l’interesse dei telespettatori. Una delle sicure principali protagoniste sarà come di consueto Maria De Filippi.

La conduttrice e autrice milanese è pronta a ripartire con i suoi consueti programmi di intrattenimento dai format ormai consolidati e dal risultato garantito: “Amici”, “C’è posta per te” e “Uomini e Donne” promettono di garantire ancora una volta ascolti memorabili sulle reti Mediaset.

Il talent dedicato alle giovani promesse di ballo e canto si preannuncia sempre più interessante, mentre c’è grande curiosità per scoprire eventuali volti nuovi pronti a prendere posto nel salotto del dating show come tronisti, dame e cavalieri.

Da questo punto di vista Maria De Filippi ha puntato in primis sulle conferme delle figure più rappresentative: il terzetto di opinionisti è rimasto così com’era con Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tini Cansino pronti a ripartire di slancio.

Maria De Filippi, questa non se l’aspettava nessuno: spettatori quasi sconvolti

Qualche novità di un certo rilievo potrebbe invece riguardare il gruppo di tronisti, dame e cavalieri che si preparano ad andare alla ricerca del grande amore. E secondo alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sarebbe uno dei volti storici di “Uomini e Donne” a lasciare a sorpresa il programma.

Nel frattempo Maria De Filippi sta mettendo a punto gli ultimi preparativi in vista della registrazione delle prime puntate in programma per la fine di agosto. La celebre conduttrice, sulle ali dell’entusiasmo per i grandi risultati ottenuti lo scorso anno, punta a stupire tutti per l’ennesima volta.

Maria De Filippi, chi lascerà “Uomini e Donne”: gli indizi parlano chiaro

Tornando al tema del presunto addio illustre, in base a quanto riportato dal settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, la storica dama Gemma Galgani starebbe frequentando un uomo da qualche settimana. I due sono stati visti insieme al mare e a quanto pare potrebbe trattarsi di qualcosa di più di una semplice amicizia.

Il ‘lui’ in questione si chiama Piero e ha fatto una fugace apparizione a “Uomini e Donne” nell’ultimo scorcio di stagione. Se davvero tra i due ci fosse del tenero la Galgani potrebbe abbandonare una volta per tutte il dating show che tanta popolarità le ha regalato. Staremo a vedere: se son rose, forse, fioriranno.