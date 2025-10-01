E’ morta Alessia Corti, la 42enne travolta sulle strisce da uno scooter in via della Pisana

Alessia Corti, una donna di 42 anni e madre di una figlia adolescente, è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada in via della Pisana a Roma. La tragica vicenda ha suscitato un’ondata di commozione nella comunità locale, rinnovando le preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Investita da uno scooter, 42enne muore dopo tre giorni di agonia

L'episodio drammatico è accaduto lo scorso venerdì 26 settembre. Alessia, dipendente degli Aeroporti di Roma e madre premurosa di una quattordicenne, stava attraversando la strada mano nella mano con sua figlia quando un uomo settantenne su uno scooter Askoll l'ha investita.

La ragazza è miracolosamente rimasta illesa. Alessia è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'Aurelia Hospital per poi essere trasferita al policlinico Gemelli. Purtroppo, dopo tre giorni di agonia, si è spenta lunedì.

La ricerca di testimoni

I familiari distrutti dal dolore hanno lanciato un appello tramite i social media per trovare testimoni che possano aiutare a ricostruire l’accaduto. “Ci hanno detto che una donna ha soccorso Alessia mentre attraversava sulle strisce pedonali,” scrivono i parenti. Si racconta inoltre che un’automobile Suv si fosse fermata per farle passare prima di ripartire. I familiari sperano che il conducente possa fornire informazioni cruciali sulla dinamica dell’incidente.

Il cordoglio di Aeroporti di Roma

Aeroporti di Roma ha espresso profondo dolore per la scomparsa della loro collega Alessia Corti attraverso un comunicato ufficiale. L’azienda ha promesso supporto alla figlia rimasta orfana e ha annunciato che giovedì 2 ottobre ci sarà un minuto di silenzio in sua memoria tra i colleghi di Adr Security. Questa tragedia segna tristemente la 105esima vittima della strada registrata quest’anno a Roma e provincia.