E’ morta la senatrice Dianne Feinstein, aveva 90 anni: cosa cambia al Senato Usa

(Adnkronos) –

E' morta a 90 anni Dianne Feinstein, la democratica che per tre decenni ha rappresentato la California al Senato. Ex sindaca di San Francisco, Feinstein al momento era la decana dei senatori democratici, anche se negli ultimi mesi era stata spesso assente a causa dei problemi di salute, tornando quando riusciva in aula in sedia a rotelle. Era stata eletta la prima volta nel 1992, in quello che era stato soprannominato "l'anno delle donne" al Senato, con l'elezione insieme a lei delle colleghe democratiche, Patty Murray, Carol Moseley Braun e Barbara Boxer, quest'ultima sempre eletta in California. La morte di Feinstein riduce la maggioranza al Senato a 50 seggi, fino a quando il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, non nominerà la sua sostituzione temporanea.

