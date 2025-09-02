E’ morto a 94 anni Emilio Fede, storico giornalista televisivo del Tg1 e Tg4

Se n’è andato a 94 anni Emilio Fede, una figura che per molti incarna il volto del giornalismo televisivo italiano. Nato il 24 giugno 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, Fede ha segnato un’epoca grazie al suo stile unico e alla sua capacità di raccontare i fatti con incisività. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Gli esordi e la carriera in Rai

La sua carriera è decollata con l’incarico di inviato speciale in Africa per la Rai, dove ha trascorso otto anni catturando immagini e storie da un continente in continua evoluzione. In seguito, diventò direttore del TG1, dimostrando subito il suo talento nel guidare uno dei telegiornali più seguiti d’Italia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’era Mediaset e l’avvento di Studio Aperto

Nel corso degli anni ’90, Fede si trasferì a Mediaset, prendendo le redini prima di Studio Aperto e poi del TG4. Memorabile fu quel 16 gennaio 1991 quando Studio Aperto annunciò per primo nel nostro Paese l’inizio dell’operazione Desert Storm. Era il periodo della Guerra del Golfo e l’Italia si trovava connessa al mondo tramite quella diretta storica.

Un amore duraturo

Nella sua vita personale, Emilio Fede era legato a Diana De Feo, anche lei giornalista e successivamente senatrice. Si sposarono nel 1965 e condivisero decenni di vita fino alla scomparsa di lei nel 2021 dopo una lunga malattia. Diana era figlia dello scrittore Italo De Feo e insieme formarono una delle coppie più note nel panorama culturale italiano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Malattia

Nel 2014 a Emilio Fede fu diagnosticato un tumore al pancreas, i medici gli dissero allora che in poco tempo sarebbero morto. Quel momento è arrivato invece 11 anni dopo.

L’eredità lasciata ai posteri

Mediaset non ha tardato ad esprimere il proprio cordoglio alla famiglia Fede. La morte di Emilio lascia un vuoto incolmabile per tutti coloro che hanno lavorato con lui o hanno ammirato il suo lavoro da lontano. La sua eredità rimane viva nei cuori di chiunque abbia mai acceso la TV per ascoltare le sue notizie.