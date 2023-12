E’ morto Benjamin Zephaniah: era Jeremiah nei Peaky Blinders

(Adnkronos) – Benjamin Zephaniah – scrittore, poeta e attore – è morto all'età di 65 anni. Zephaniah, noto anche al pubblico italiano per il ruolo di Jeremiah nella serie Peaky Blinders, si è spento ieri per un tumore al cervello diagnosticato 8 settimane fa. Il decesso è stato annunciato dalla famiglia con un post su Instagram. Lo scrittore era nato a Birmingham, figlio di un uomo immigrato dalle Barbados e di una donna giamaicana. Nella sua carriera di artista poliedrico, Zephaniah ha interpretato il ruolo di Jeremiah "Jimmy" Jesus in 14 episodi delle 6 stagioni di Peaky Blinders, la saga della famiglia e della banda di Birmingham. Cillian Murphy, star della serie, ha reso omaggio a Zephaniah ricordando "una persona splendida e realmente dotata. Un poeta, uno scrittore, un musicista e un attivista che ha segnato un epoca. Un Brummie (di Birmingham, ndr) orgoglioso e un Peaky Blinder. Sono devastato dalla notizia". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata