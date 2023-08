E’ morto Carlo Mazzone, allenatore aveva 86 anni

(Adnkronos) – E' morto all'età di 86 anni Carlo Mazzone, storico allenatore della Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato, 792 partite. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. "Cordoglio per Carletto Mazzone. Bandiera, sudore e tecnica di un calcio che non c’è più. Scopriva i campioni e non li schierava già fatti. Roma lo porta nel cuore", le parole del deputato del Partito democratico Roberto Morassut. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

