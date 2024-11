È necessario uno stop: Ballando con le Stelle, purtroppo è tutto vero | Decisione irrevocabile in casa Rai

Momento critico a Ballando con le stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci è alle prese con una serie di problemi del tutto inattesi

Un brusco stop ha segnato l’ultima puntata della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle‘. Una pessima notizia per il dancing show ideato e condotto da Milly Carlucci che giunto alla sua diciannovesima edizione deve registrare l’inattesa battuta d’arresto.

Non ci voleva proprio, soprattutto in un momento in cui lo show sembrava tornare ai fasti delle scorse annate, soprattutto in termini di ascolti. Ma la conduttrice di Sulmona non ha potuto far altro che prendere atto di un addio che già dalla scorsa settimana era nell’aria.

Milly Carlucci ha tenuto fede alla promessa fatta ai vertici della RAI qualche mese fa, quando garantì che avrebbe realizzato un cast di concorrenti di alto livello. Una promessa ampiamente mantenuta se non fosse che uno dei pilastri di questa edizione è costretto ad alzare bandiera bianca.

Stiamo parlando di una delle coppie di ballerini più apprezzate dalla giuria e dal pubblico in questo primo scorcio del programma. La stessa Selvaggia Lucarelli, in genere molto critica nei confronti di quasi tutti i concorrenti, aveva gradito tutte le loro esibizioni.

Ballando con le Stelle, questa proprio non ci voleva: Milly Carlucci senza parole

Si tratta, per chi ancora non ne è a conoscenza, di Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Purtroppo i problemi fisici accusati dalla cantante piacentina nelle scorse puntate non sono stati risolti: nella precedente puntata la Zilli aveva solo cantato mentre La Rocca era rimasto sostanzialmente ai margini.

Inevitabile è arrivato l’annuncio del loro ritiro dalla gara di ballo nonostante tutti i tentativi della giuria di far loro cambiare idea. Nell’ultima puntata Nina Zilli si è presentata solo in veste di cantante, un segnale chiarissimo sulle sue intenzioni.

Ballando con le Stelle, Nina Zilli fuori? C’è ancora una speranza

Milly Carlucci ha annunciato il ritiro della coppia: “Ci siamo resi conto che bisogna fare uno stop, son costretti a farsi da parte“. Nina Zilli ha poi aggiunto: “Devo fare delle terapie“. La cantante emiliana però non è ancora fuori dallo show.

Come precisato dalla stessa conduttrice, “Nina e Pasquale La Rocca potranno tornare durante la fase del ripescaggio. So che Pasquale ha già tutti i piani pronti per l’occasione“. La speranza non è ancora del tutto tramontata.