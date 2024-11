È palese, lei è la TALPA | Nella quarta puntata il dettaglio è chiarissimo: questa prova rivelerà la sua identità

Prova a risalire negli ascolti il reality condotto da Diletta Leotta. E a quanto pare è anche molto vicina l’individuazione della TALPA

Pian piano sta crescendo, soprattutto in termini di interesse. Parliamo de ‘La Talpa‘, il reality riproposto dopo qualche anno di oblio e che i vertici di Mediaset hanno affidato alle cure della giornalista sportiva e inviata di DAZN, Diletta Leotta.

Le prime puntate sono state una delusione, i consensi fatti registrare dal programma non erano quelli che l’emittente di Cologno Monzese sperava di ottenere. Ora però sembra che dopo una fase di rodaggio l’interesse del pubblico sia in lieve crescita.

Anche perché in base alle anticipazioni raccolte in merito alla quarta puntata del reality, sembra proprio che la ricerca della Talpa sia arrivata ad una svolta. Alcuni avvenimenti, piccoli o grandi dettagli alimentano i sospetti su un concorrente.

Vedremo appunto quali sono questi indizi che hanno fatto pensare tutti ad una persona in particolare. Quanto accadrà nella quarta puntata sembra piuttosto indicativo, al netto dei dubbi che in un reality di questo tipo non mancano mai.

La Talpa, tutte le prove portano a lei: non ci sono più dubbi

È successo che nel corso della prossima puntata durante una prova Lucilla Agosti abbia perso conoscenza. Uno svenimento che lì per lì ha ovviamente preoccupato tutti i concorrenti. Gilles Rocca, il più vicino alla Agosti, l’ha subito soccorsa.

L’accaduto però non sembra aver convinto del tutto i telespettatori, anzi. In molti attraverso i social hanno manifestato qualche perplessità, avanzando l’ipotesi che la Agosti avesse addirittura fatto finta di avere il malore che ha causato lo svenimento.

La Talpa, la scoperta è vicina: adesso lo pensano proprio tutti

Il motivo di questa messinscena sarebbe legato al ruolo della Talpa interpretato proprio da Lucilla Agosti che così facendo di fatto avrebbe sabotato la grande prova dei suoi compagni di avventura. È giusto altresì sottolineare come a giudicare dalle immagini sembra proprio che la conduttrice abbia realmente perso conoscenza senza intenzionalità alcuna.

Insomma, la verità non è ancora emersa e potrebbe volerci qualche altra puntata per svelare l’identità della Talpa. Sta di fatto che tutti gli indizi accumulati finora lasciano credere che l’infiltrato all’interno di una delle due squadre sia proprio lei. Le prossime puntate del reality faranno chiarezza? Staremo a vedere questa sera se i dubbi e i sospetti siano leciti su di lei oppure no.